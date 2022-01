Douth! lança seu primeiro EP solo

Douglas Tavares é o nome de um dos DJs e produtores goianos que mais tem chamado a atenção e despertado o interesse do mercado no último ano, artisticamente conhecido Douth!.

Conhecido por ter uma presença de palco única, com passos de dança que refletem a forma que o ‘goiano raiz’ tem de ‘desandar nos frevos’, Douth! acaba de lançar o EP ‘A New Journey Around The World’ por uma das principais gravadoras brasileiras do gênero, Elevation Music Records.

Imerso em eventos de música desde os 7 anos de idade, Douth! conta que foi com os pais que aprendeu a manusear os equipamentos de discotecagem, inicialmente como uma possível fonte de renda extra, depois como hobby e finalmente, há 3 anos, como profissão.

“Meus pais trabalham com eventos desde sempre, e eu ainda era criança quando comecei a mexer nos equipamentos que meu pai tinha em casa, enquanto eles iam trabalhar. Fui me desenvolvendo e quando eu já estava bem fera na parada, eu ia para os eventos e comecei a montar a estrutura de som, tocar, fazer tudo sozinho. Nessa época, eu atuava como ‘open formats’ e fui levando como hobby, estudando pra concurso público em busca de estabilidade financeira… mas não adianta, quando a música te pega dessa forma e se transforma num sonho, a única saída que a gente tem é correr atrás do sonho e acreditar!”

Ilustração| Renan

‘A New Journey Around The World’ já está disponível em todas as plataformas de streaming e conta com 6 músicas carregadas de melodia, subs bastante presentes e instrumentos orgânicos, tudo dentro de uma estrutura enxuta e menos complexa.

Confira!!!