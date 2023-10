Doce Encontro celebra 20 anos com turnê comemorativa

A tour terá início em Manaus-AM, na próxima segunda-feira (23)

O grupo Doce Encontro inicia, neste mês de outubro, uma turnê para comemorar os 20 anos de carreira. A tour terá início em Manaus-AM, na próxima segunda-feira (23).

No repertório do show, os sucessos “Alucinado” (Tiago Alexandre / William Mendonça / Marcio Riso), “Tô de Saco Cheio” (Tiago Alexandre), “Segue sua Vida” (Tiago Alexandre / Marcio Riso / Kikinha), “Além dos Limites” (Tiago Alexandre / Kikinha), entre vários outros.

“O público pode esperar um show verdadeiramente especial, que foi montado com todo carinho, cuidado e respeito com nossa música. Nos encontramos pelas estradas do Brasil!”, convida o percussionista Cauê.

Criado em 2003 na cidade de São Paulo, o grupo Doce Encontro é composto por Eder Miguel (cantor, compositor e produtor musical); Tiago Alexandre (cavaquinista e produtor musical); Cauê Bueno (percussionista) e Thiagão (percussionista).

Recentemente, o Doce Encontro passou a fazer parte do escritório Rooftop, comandado por Bruno Cardoso, líder do Sorriso Maroto. O Rooftop está coordenando o lançamento do mais recente DVD do grupo, gravado em São Paulo-SP.