DJ Higor Touret promete agitar o Café de la Musique com novo jeito de tocar funk

Para abrir o projeto em grande estilo, o DJ Higor Touret se apresentará no palco principal, trazendo para a galera o melhor do funk e suas vertentes, encerrando a apresentação da banda Jammil (domingo, 14) e o show da banda Di Propósito (segunda, 15), quando tocará ao lado do DJ residente, Matheus Hatmann.

Hoje com 33 anos de idade e 17 de carreira, Higor Touret tem um jeito único de tocar funk, conquistando primeiro a admiração de amigos e familiares e, agora, de um grande público fã de seus shows.

O DJ já marcou presença em festivais, boates e shows nacionalmente conhecidos, como Na Praia, Garota VIP (Wesley Safadão), Baile da Santinha (Léo Santana) e Gustavo Lima no Estádio Nacional. Em 2019 foi escolhido para comandar o baile funk no aniversário da influencer Gabriela Pugliesi na Chapada dos Veadeiros.

Com toda essa experiência vivida nos melhores palcos do Brasil, Touret promete agitar o Brazilian Paradise, nos dias 14 e 15, a partir das 17 horas, no espaço da varanda do dinning club do Café de la Musique, localizado às margens do Lago Paranoá.

O evento acontecerá durante todos os fins de semana do verão.