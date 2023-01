DJ Geovana se destaca na cena local

Natural de Brasília, Geovana Carla Ribeiro, a DJ Geovana, começou a carreira há cerca de três anos e já passou por diversos palcos da capital

Com a escalada do setor de eventos após o arrefecimento da pandemia, a cena de DJs de Brasília vem aproveitando o cenário e o espaço concedidos para se destacarem pelas casas de shows e festas do Distrito Federal. Um dos nomes que merecem atenção é o da DJ Geovana.

Natural de Brasília, Geovana Carla Ribeiro, a DJ Geovana, iniciou a carreira em 2019. De lá para cá, já dividiu palco com grandes nomes da música nacional, como Di Propósito, Turma do Pagode, Dilsinho, Ferrugem, Matheus Fernandes, Atitude 67, Tiee, Hugo e Guilherme, George Henrique e Rodrigo, Israel Novaes, Humberto e Ronaldo, Gaab, entre outros.

Um dos eventos marcantes para a DJ Geovana foi a abertura do DVD do Menos é Mais, no Ginásio Nilson Melson, em novembro do ano passado. A artista já marcou presença em outros eventos da produtora do grupo, a BemDito.

Geovana é formada pela DJ Academy, uma das maiores escolas do ramo do DF. Hoje, ela estuda com o DJ Perera, referência no cenário musical. “Nós podemos ser o que quisermos. O lugar da mulher é onde ela quiser estar. E poder representar a música, que é o meu sonho, tem sido uma grande e espetacular experiência para minha vida”, afirma a DJ.