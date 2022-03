DJ do ano do WME Awards, Curol é confirmada no Rock in Rio

Uma das novas vozes negras na música eletrônica, Curol venceu o WME Awards na categoria ‘Melhor DJ’ em 2021, além de integrar a seleta lista das 60 mulheres e artistas negros da 1001 Tracklists

“Essa será minha terceira vez no festival, a primeira foi em 2017 como público, a segunda foi em 2019, como fotógrafa do DJ Gustavo Mota e agora, em 2022 tenho a honra de voltar como atração do mesmo palco que fotografei na última edição”, conta a DJ e produtora musical Curol, considerada um dos principais nomes em ascensão da música eletrônica no Brasil sobre ter sido anunciada como uma das atrações do New Dance Order, palco eletrônico do Rock in Rio 2022.

“Dividir o line-up com os maiores artistas do país e do mundo me arrepia só de pensar. Ainda faltam alguns meses para viver esse show, mas já está sendo uma experiência pessoal e profissional muito intensa”, ela revela.

Uma das novas vozes negras na música eletrônica, Curol venceu o WME Awards na categoria ‘Melhor DJ’ em 2021, além de integrar a seleta lista das 60 mulheres e artistas negros da 1001 Tracklists, como ‘The Future Of Dance’. Conhecida pela sua mistura de ritmos – incluindo o rock – com música eletrônica, ela se apresenta no Rock in Rio em 10/09, mesmo dia de Coldplay, Camila Cabello e CeeLo Green.

“Quando eu tinha minha banda de rock de garagem, eu jamais esperava que um dia eu estivesse em algum palco, quem dirá no Rock in Rio. Pra mim, era um sonho muito distante, mas o meu objetivo não era diferente do de hoje: que minhas músicas tocassem as pessoas. O que mudou? Eu mesclei 2 estilos musicais que eu gosto muito, aprendi a produzir música eletrônica colocando meus instrumentos nessas músicas e as coisas foram tomando forma. Tocar no Rock in Rio vai muito além de alcançar um objetivo, é provar para mim que a música sempre me escolheu, independente de qual caminho. Estou a serviço da música e só posso agradecer por isso”, ela diz.