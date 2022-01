Dilsinho e Sorriso Maroto lançam ‘Juntos’ com batidas do eletrônico ao funk

Amigos de longa data, o pagodeiro Dilsinho e o grupo Sorriso Maroto resolveram unir suas forçar para finalmente gravarem um álbum lado a lado. E o resultado chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (20), a partir das 21h. O disco “Juntos” conta com 13 músicas inéditas que versam sobre a vida, a saudade e, principalmente, o amor.

“Acredito que essa junção de duas vertentes da música romântica fará com que o público fique com o coração nas mãos, pois vamos cantar histórias de amor das pessoas. É um capítulo diferente de tudo o que já escrevemos até hoje. Nunca tivemos medo de inovar, e quando assistirem e ouvirem o que preparamos, vão se emocionar”, adianta Dilsinho.



Cada canção virá com um videoclipe a ser lançado semanalmente até o dia 31 de março. O primeiro deles chegará ao YouTube dos músicos logo neste domingo (23), a partir das 23h. Será a música “Mensagem Apagada”, uma das grandes apostas dos músicos para hit.



“Essa música especificamente aborda uma recaída em um processo de separação onde o cara manda uma mensagem e depois apaga. Algo comum no dia a dia. Temos outras que abordam a saudade, mas também canções mais dançantes que transportam a galera a um ambiente de suingue e alegria”, avalia Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso.



A proximidade entre Dilsinho e Bruno começou em meados de 2013 quando o primeiro tinha como sonho abrir um show do grupo. Na ocasião, os laços começaram a ser estreitados, e o Sorriso descobriu que as ideias de Dilsinho eram boas demais para não serem usadas. Foi então que Bruno decidiu ajudar na produção logo do primeiro disco de Dilsinho. Porém, ainda faltava transformarem essa amizade em um projeto juntos.



E foi depois das tormentas emocionais que a pandemia trouxe que Dilsinho resolveu fazer esse convite mais formal, apesar da vergonha, como ele afirma. E foi prontamente aceito pelo grupo. “O ‘Juntos’ une a experiência de uma caminhada de 24 anos do Sorriso no campo romântico com o frescor e a oportunidade de falar para as novas gerações que o Dilsinho tem. Assim, criamos novas misturas”, emenda Bruno.



Para Dilsinho, isso tudo resulta no principal trabalho de sua carreira. A consequência disso é servir de inspiração para muita gente. “Com esse projeto, a gente se preocupa em passar mensagem positiva seja de conforto após término de relação ou uma mais alegre. Precisamos dar a mão ao outro e ter mais empatia. Isso estará representado nas músicas”, diz ele.



De acordo com os músicos, as 13 músicas têm influência de outros ritmos como o pop, o R&B, o funk e até a música eletrônica. A ideia, sobretudo com a composição da melodia com as imagens dos clipes, é levar o público para um ambiente mais urbano. “Ainda não havíamos explorado isso, então está bem inusitado, saímos da caixinha em algo 100% novo”, destaca Bruno.

O intuito dos artistas é trabalhar as músicas do álbum “Juntos” até maio. Depois disso, cada um deverá retomar suas turnês solo. Dilsinho seguirá em cartaz com os shows do último disco “Garrafas e Bocas”, lançado em setembro de 2021. Enquanto isso, Sorriso Maroto continuará a cantar músicas do álbum “A.M.A” que alcançou a marca superior a 100 milhões de ouvintes nas plataformas digitais de áudio e vídeo. Em junho, prometem mais um álbum.