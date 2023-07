Di Stéffano inicia turnê pelo Brasil em julho

Di Stéffano levará ao público uma produção especial inspirada a partir, principalmente, do seu mais recente álbum gravado em Brasília

Em comemoração aos seus 30 anos de carreira, Di Stéffano, compositor, produtor musical e baterista, inicia a turnê “Di Stéffano, Tour Cenários” em julho, passando por seis capitais brasileiras. Acompanhado por sua banda e com participações especiais em cada uma das cidades, Di Stéffano levará ao público uma produção especial inspirada a partir, principalmente, do seu mais recente álbum gravado em Brasília: “Cenários”. Ao todo, o projeto de circulação, realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, contempla 10 shows, estreando em São Paulo em 12 de julho, no Teatro da Rotina. Ao longo do segundo semestre, “Di Stéffano Tour” seguirá por Teresina (PI), Natal (RN), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB) e Maceió (AL).

“A expectativa é grande em rever e voltar a interagir com o público destas cidades onde renovaremos a satisfação de criar e renovar a arte de interpretar música”, afirma o artista. No formato trio, o baterista estará acompanhado do baixista Iury Batista e da tecladista Louise Woolley, além de, ao menos, um convidado especial em todas as apresentações.

O repertório mostrará ao público, ao longo de 90 minutos de espetáculo, todo o encanto do smooth jazz, do samba funk, do afro jazz e da música nordestina, estilos marcantes que estão presentes no álbum Cenários. Serão apresentadas cerca de 12 músicas, a maioria de autoria do artista, entre elas “Um abraço no Peranzzeta”, “Nicolas”, “Jazz à vista”, “Passando a Bola”, “Casa de Mãe”. Gravada em 2021, a obra finalmente poderá ser interpretada presencialmente, após os impedimentos causados pela pandemia. A coletânea contou em sua gravação com luxuosas participações como: Richard Bona, Dominique Fillon, Cristóvão Bastos, Carlos Malta, Filó Machado, Vinicius Cantuária, entre outros

Em continuidade à turnê, em Teresina o artista receberá o baixista Paulo Dantas, Já em Fortaleza, o saxofonista Bob Mesquita, Thiago Almeida (piano) e o Maestro Alfredo Barros serão as participações especiais. Em Natal, subirão ao palco o saxofonista Jotapê e o pianista Eduardo Taufic. Em Maceió, o baixista Félix Baigon e o saxofonista Everaldo Borges e, em João Pessoa, Heleno Costinha.

Sobre Di Stéffano

Nascido em Natal-RN e radicado em Brasília desde 2012, o músico é reconhecido pela capacidade de transformar sua própria música ao se deixar atravessar pela musicalidade de parceiros aos quais atribui extrema qualidade técnica. Além do seu talento como baterista e compositor, é também um sensível arranjador e produtor musical.

Di Stéffano gravou cinco álbuns: Ribeira Jam (2004); Di Stéffano Ao vivo (2007); Outros Mares (2016) Fina Flor; Recomeço (2018) e Cenários (2021) Ao vivo na casa de Vovó Dedé (2021).

Com formação em trio ou quarteto, apresentou-se centenas de vezes. Além de cruzar o Brasil inúmeras vezes, também esteve em países como Argentina, Chile, Bolívia, Estados Unidos, Moçambique, África do Sul, França, República Tcheca, Itália e Japão para shows, produções e gravações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao longo de seus 30 anos de carreira, compartilhou a cena com grandes nomes da música brasileira e internacional cujo brilhantismo é a marca principal de cada deles e que seguem mencionados em ordem alfabético por ser impossível hierarquizá-los: Ale Demogli, Alessio Menconi, André Mehmari, Arthur Maia, Boca Livre, Carlos Malta, Daniel, Daniel Boaventura, David Feldman, Dominguinhos , Dominique Fillon, Eileina Williams, Geraldo Azevedo, Guilherme Arantes,Ivan Mazuze, João Donato, Lenka Novotná, Leny Andrade, Lula Galvão, Moreira Chonguiça, Ricardo Silveira, Richard Bona, Zé Ramalho e Zé Renato, entre outros.

Participou das produções de Arthur Maia, Diogo Monzo, Glauco Luz, Ivanildo Sax de Ouro, Ingrid Goldfelld, João Senize, Jubileu Filho, Mart’nália, Raul Mascarenhas, Ricardo Silveira, Sergio Farias,Sergio Groove e Trio Inajá .

Entre os reconhecimentos recebidos estão: Prêmio Profissionais da Música PPM 2023, Moção de Louvor (Câmara Legislativa do DF), Grammy Latino 2019 com Mart’nália, Prêmio Hangar de melhor CD do ano 2019, , a e a menção honrosa no Prêmio Melhores da Música Brasileira de 2016. Indicação ao Grammy Latino de melhor álbum instrumental 2010, com o álbum “O tempo e a música”, de Arthur Maia.

Serviço

“Di Stéffano, Tour Cenários”

São Paulo

Data: 12 de julho

Local: Teatro da Rotina

Rua Simão Álvares, 697 – Pinheiros

Horário: das 19h às 23h

Valor: gratuito

Indicação: a partir de 12 anos

*espetáculo com tradução em libras