Di Propósito se junta a Ferrugem no primeiro lançamento do projeto “Encontrin”

Formado por pout-pourris com regravações de sucessos do pagode, sertanejo, rap e funk, trabalho ainda traz participações especiais de: PK, Pixote, Mc Zaac, Mc Rogerinho, Liomar (ex-Pique Novo) e Guga Nandes

O grupo Di Propósito reuniu grandes nomes da música em seu novo projeto “Encontrin”, que tem seu primeiro lançamento nessa sexta-feira: o pot-pourri “Cartão Postal/Pra Ser Feliz/Um Dia Pra Nós Dois/Razão Da Minha Vida” com a participação de Ferrugem. Gravado no Rio Beach Club, na Barra da Tijuca, o trabalho ainda conta com as participações de: PK, Pixote, Mc Zaac, Mc Rogerinho, Liomar (ex-Pique Novo) e Guga Nandes. São 8 faixas pout-pourris com regravações de sucessos do pagode, sertanejo, rap e funk.

Formado por músicas do Exaltasamba, Os Travessos e Belo, o medley traz músicas que marcaram época. “Saiu nosso tão esperado ‘Encontrin’, que é esse pagode descontraído, bem à vontade, que o Di Propósito quis mostrar como seria se o grupo se encontrasse com amigos. O primeiro deles é o Ferrugem, que é uma participação maravilhosa, a gente é muito fã dele, ele canta de mais. Escolhemos as músicas a dedo para ele cantar junto, são pagodes de sucesso, com um tom alto para ele cantar muito. Tem muita coisa boa vindo por aí, a gente vai revelando aos poucos, mas tem um repertório muito bom, músicas que realmente fizeram sucesso. Tem sertanejo, arrocha, funk, tudo em ritmo de pagode”, conta Matheusinho.

Este é o segundo projeto do Di Propósito desde que chegaram à Sony Music. No ano passado lançaram o DVD “O Que Rolar Rolou”. Gravado ao vivo no início de 2020, é um lançamento Sony Music e MTO+ Entretenimento, com arranjos do maestro Jota Moraes e produção de Boris Bass, responsável pelo sucesso de grandes nomes do samba e pagode como Diogo Nogueira, Belo, entre muitos outros. São 20 faixas que mostram as diferentes influências e referências do DP, reforçando como o grupo consegue misturar diferentes estilos sem sair do samba/pagode.

Um dos destaques é “Princesinha”, que continuou o ótimo trabalho iniciado com “Manda Áudio”, presente no disco e que fez a banda ser conhecida nacionalmente, seguido do medley de músicas do Jeito Moleque e Sorriso Maroto, “Para Tudo/Loucura do Seu Coração”, que também entrou no TOP100 do Spotify e acumula mais de 22 milhões de execuções nas plataformas digitais. O álbum traz participações de Vitinho, Menos é Mais, Wilian & Marlon e Suel, além de versões de músicas conhecidas do público de artistas como Ed Motta, Jorge Vercillo, Natiruts, Charlie Brown Jr. e Belo.

Conhecido nacionalmente pelo hit “Manda Áudio”, que acumula quase 100 milhões de execuções nas plataformas digitais entre as diferentes versões da música, e que já esteve no Top 50 do Spotify, o DP é formado pelos amigos Kaique (voz), Laycon (voz), Gegê (percussão), Xandy (pandeiro), Pedrinho (tantan), Mateusinho (cavaco) e Acerola (surdo), e nasceu em Guará (DF), em 2009, nas “resenhas de amigos”. Alguns anos depois, o que era motivo de encontros casuais e sempre divertidos, tornou-se um projeto musical, que vem ganhando a cena, com qualidade técnica e vocal que impressiona. Na bagagem trazem as músicas “Me Beija” (2016), “Noite de Amor” (2017), “Mil Juras” (2018) e “Cara Safado”, com participação do Ferrugem (2018).

Assista ao clipe oficial