Dharma Numb traduz o conceito de simplicidade em videoclipe de “Complexo”

Produção audiovisual dirigida por Leandro Asai introduz o novo EP do quinteto de hardcore melódico que sairá em dezembro pela Algohits

Após lançar o single, nesta sexta-feira (10/11) o quinteto paulista de hardcore melódico, Dharma Numb, lança o videoclipe para “Complexo”. A faixa integrará o segundo EP e marca a entrada da banda no casting da Algohits.

Em atividade desde 2019, após lançar em 2020 o EP Dharmage, eles preparam para alçar novos voos. Para isso, no último ano eles se concentraram em produzir o novo material que foi gravado no estúdio Sunrise Music, em Araraquara (SP), com produção de Ali Zaher Jr., que além de contribuir na engenharia de som das gravações, é o baixista do quinteto, fez parte do Reffer e integra a atual formação do CPM22.

Completam a linha de frente, Vitor Franciscon (atual Garage Fuzz, ex-Bullet Bane), nos vocais, Danilo Inada (atual Angular, ex-Rawfire), na guitarra, Pedro Melara (ex-Rawfire), na guitarra, e Thiago Babalú (atual Urutu, ex-Reffer e ex-Gigante Animal), na bateria.

Ouça o EP em todas as plataformas digitais

Dualidade entre o simples e o complexo

“Complexo” é a primeira amostra do que está por vir. O material, que foi gravado entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, teve a capa feita pelo guitarrista Pedro Melara. A experiência dos músicos na cena de hardcore paulista reverbera em seus acordes que trazem melodias rápidas, intensidade nos vocais e densidade na temática abordada.

“A reflexão da letra é sobre como possuir um estilo de ser e agir de forma mais simples,

algo de fato complexo no período em que vivemos.”, comentam os integrantes

O videoclipe que foi filmado em uma madrugada conta com a direção assinada por Leandro Asai e Pedro Melara tem como uma das propostas conceituais traduzir a dualidade entre o simples e o complexo. “Pensamos em fazer um vídeo simples, com o que tínhamos em mãos, feito por nós mesmos e nossos amigos que estão no mesmo corre. Ideia que conversa com o tema da música, que fala justamente sobre ser e viver de formas mais simples.”, revela Pedro Melara, guitarrista, que roteirizou o clipe.

A iluminação da produção audiovisual foi conduzida por Thiago “Babalu” Costa, já a edição ficou sob a responsabilidade de Vitor Bido.

O diretor que também assina a fotografia conta que além de conhecer os integrantes de longa data, já pode trabalhar anteriormente com o Rawfire, banda que Danilo e Pedro tocavam antes do Dharma Numb. “A ideia desse clipe veio super pronta pra mim até porque eu caí de paraquedas no projeto substituindo o insubstituível Pêu Barbosa que teve alguns contratempos.

“O fato de gravar num lugar bacana, super bem estruturado, com um monte de luzes já dando a cara do clipe facilitou bastante. O Babalú ajudou MUITO nessa parte, já que ele já conhecia a mesa da casa e conseguimos afinar as luzes bem rápido.”, lembra Leandro Asai sobre o processo