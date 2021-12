De coração aberto e apertado, Caio Dantas e Dudu Pacceli lançam “Ela Não”

Faixa aborda términos e despedidas e amadurece Caio Dantas no R&B nacional

Nesta sexta-feira, 10, o cantor e compositor brasiliense Caio Dantas lança a inédita “Ela Não”, com produção musical de Dudu Pacceli.

A faixa é a nova aposta de Caio no mercado do pop leve urbano e explora suas influências do R&B Contemporâneo, valorizando melodias bem construídas e muito sentimento.

De coração aberto e apertado, os artistas retratam em “Ela Não” o fim de um relacionamento que deixou saudade e solidão. “Em algum momento da vida, acho que todo mundo vai passar por um término que parece o fim do mundo, e essa faixa surgiu pra falar pra quem tá nessa situação que você não tá sozinho”, afirma Caio sobre o lançamento.

“Ela Não” é o quinto e último lançamento de Caio Dantas em 2021 e consolida sua presença no R&B nacional, que recebeu destaque nas plataformas de streaming com playlists oficiais nos últimos lançamentos “Tipo Cafeína” e “Aurora Boreal”.

A faixa estará disponível a partir do dia 10 nas plataformas digitais através do link.