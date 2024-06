Danilo Caymmi homenageia grandes mestres

O Complexo Cultural do Choro reserva suas noites de sexta e sábado para homenagens a ícones da MPB, por meio de tributos protagonizados por renomados artistas nacionais. Neste encontro entre presente e passado, o cantor e compositor Danilo Caymmi assume o palco para uma performance única, reverenciando não apenas um, mas dois monstros sagrados da nossa música popular: Dorival Caymmi, seu pai, e Tom Jobim, seu mestre. Nesta sexta (14/6) e sábado (15/6), às 20h30, o palco do Clube do Choro recebe Caymmi, acompanhado do violonista Flavio Mendes.

“Ser filho de Dorival Caymmi, poxa, é uma sorte danada, né? Então, foi o que aconteceu comigo, um privilégio. E o legado, exatamente, foi algumas músicas que eu fiz com ele, que foram um presente muito grande pra mim e trago para esse show”, conta Danilo Caymmi.

Danilo, que por uma década integrou a Banda Nova, grupo de base do criador de “Garota de Ipanema”, expressa sua arte com a intimidade e maestria que só quem conviveu de perto com esses gênios da música brasileira pode oferecer. No palco, o público pode aguardar um repertório que ainda inclui clássicos da era dos festivais da década de 1960. Além disso, ele também irá mostrar seus dotes de flautista e a faceta de showman, com histórias curiosas e bem-humoradas de bastidores envolvendo grandes nomes da música popular brasileira.

Sobre suas atuais influências, Danilo Caymmi fala sobre um de seus gêneros favoritos. “Eu ouvi muito jazz o tempo inteiro, gosto de ouvir, sempre me atualizo sobre o que está acontecendo no mundo do jazz e, claro Antônio Carlos Jobim, João Donato, grandes compositores”, revela.

Do velho Dorival, o filho Danilo herdou o grave profundo da voz, definido pela atriz Fernanda Montenegro, sua fã, como “testosterona pura”. E a genética da mãe, dona Stella, também cantora de rádio na juventude, transmitiu-lhe o tom aveludado que ele usa nas canções românticas. Um intérprete completo e, como se não bastasse, compositor de mão cheia, autor de sucessos como “Andança”, “Casaco Marrom”, “O Bem e o Mal”, “O que é o Amor” e “Nada a Perder”, os dois últimos temas de novelas da TV.

Meus planos para o futuro é continuar fazendo show, agora tenho uma agenda em Lisboa, e também trabalhando no meu novo álbum, ‘Danilo Caymmi Andança 5.5’, que já está em todas as plataformas digitais”, conta ele. “Quem quiser pode ouvir lá, que está muito bacana”, convida o músico.

Tributo ao Mestre com Danilo Caymmi

Sexta (14/6) e sábado (15/6), às 20h30, no no Complexo Cultural do Choro. Ingressos: R$ 50 a meia-entrada e R$ 100 a inteira na Bilheteria Digital.

Sábado (15/6), às 11h – Ensaio Aberto, no estacionamento 10 do Parque da Cidade.