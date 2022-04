Daniel Caon lança a inédita “Confusão Emocional”, feat com Diego & Victor Hugo

Disponibilizada nesta quinta (07), faixa compõe o repertório da Parte 2 do audiovisual ‘Energia Não Mente’, gravado em dezembro de 2021

Daniel Caon vem arrebatando corações e atraindo cada vez mais fãs e admiradores de sua música, sempre com muito talento e carisma. Compositor de grandes hits, como “Fala Mal de Mim” (faixa na qual divide o vocal com Pedro Sampaio e Wesley Safadão), “Foi Pá Pum” (interpretada por Simone & Simaria), dentre outros, o artista também tem alcançado notoriedade com o lançamento de seu primeiro DVD, intitulado “Energia Não Mente”.

Neste audiovisual, que teve a parte 1 liberada em janeiro deste ano, o capixaba já alcançou mais de 2,4 milhões de views na canção “Nem Solteiro, Nem Casado”, feat. com Psirico. Nesta quinta (07), o artista disponibilizou a segunda parte do álbum, desta vez com a participação especial da dupla Diego & Victor Hugo na inédita “Confusão Emocional”. A faixa é o foco deste lançamento e ganha um videoclipe, liberado no YouTube às 11h desta sexta-feira (08).

Assista aqui: https://www.youtube.com/watch?v=I5JyOPLFvIE

Ouça aqui: https://links.altafonte.com/energianaomente_parte2

O compilado, que promete galgar os passos de sucesso do anterior, conta ainda com mais quatro faixas: “Danada”; “Viciada”, “Tá Com Medo de Mim” e “Despedida”. Na expectativa para compartilhar as novas músicas com os fãs, Caon conta sobre sua animação a respeito da parceria e da música gravada com os sertanejos Diego & Victor Hugo, dupla talentosa que coleciona grandes sucessos em sua discografia.

“Sou muito suspeito para falar sobre esse feat., mas acreditem em mim: está SHOW! E não poderia ser diferente, porque o Diego e o Victor Hugo são feras no trabalho deles. Eram a única escolha possível para ‘Confusão Emocional’, e eles terem abraçado a ideia e dado vida à música foi sensacional demais!”, afirmou Caon.

Lançado em janeiro deste ano, a Parte 1 do projeto conta com três faixas que, juntas, alcançaram 3,8 milhões de visualizações no YouTube de Caon. A faixa que se destaca é “Nem Solteiro, Nem Casado”, feat. com Psirico e que acumula 2,4 milhões de views. No Spotify, plataforma na qual Caon tem mais de 1,5 milhões de ouvintes mensais, o artista já alcançou milhares de plays nas faixas do compilado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu estou tão feliz com esse lançamento que não sei nem o que falar. Só espero que, assim como eu me diverti e curti muito esse som, as pessoas também gostem e sintam essa energia incrível que emana de cada uma dessas músicas”, conta o cantor.

Produzido por Rafinha RSQ e dirigido por Fred Siqueira, “Energia Não Mente” foi gravado em dezembro de 2021 em um bairro nobre da capital paulista. Além da colaboração com Diego & Victor Hugo, o DVD traz ainda participações especiais do DJ Lucas Beat, e Psirico, amigos que Caon fez questão de convidar para o projeto, já que possuem uma energia parecida com a sua.

Foto/Reprodução

Daniel Caon – Energia Não Mente – Parte 2

Músicas:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1- Danada (Compositores: Vinícius Poeta / Caon / Brenno Casagrande / Vitor Casagrande / Shylton)

2- Viciada (Compositores: Vinícius Poeta / Caon / Brenno Casagrande / Vitor Casagrande / Shylton)

3- Tá Com Medo de Mim (Compositores: Breno Casagrande, Samir e Robson Lima)

4- Despedida (Compositores: Vittinho No Beat, Shylton Fernandes, Lucas Macenna)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5- Confusão Mental (Compositores: Daniel Caon/ Elan Rúbio)