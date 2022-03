Dani Novelli abre show do Tarcisio do Acordeon em Massachusetts

A cantora e compositora Dani Novelli, artista revelação da comunidade brasileira nos EUA, que está na Flórida curtindo uns dias de folga, se apresenta no próximo dia 06 de março no Victoria Hall em Woburn – MA, abrindo o show do cantor Tarcisio do Acordeon

“Vai ser um prazer enorme abrir o show do Tarcísio do Acordeon, além de cantar também vou curtir muito o show dele, não vai ter como ficar parada”. Comenta. A carioca que mora há seis anos em Massachusetts – EUA, tem se destacado em suas apresentações para a comunidade brasileira que vive no país. Nos últimos dois anos, Dani Novelli , abriu os shows de grandes nomes da música brasileira, tais como: Elba Ramalho, Matheus & Kauan , Israel Novaes, Saia Rodada , Simone e Simaria, Barões da Pisadinha, DJ Guuga , Mc Hariel entre outros. Entre os videoclipes lançados da cantora ,podemos destacar “Na América é Assim” e “Vou te dar Perdido”. Dani Novelli está em estúdio produzindo seu novo EP e promete lançar suas musicas autorais no primeiro semestre de 2022. A artista declara que não foi fácil seu começo fora do Brasil, mas aos poucos, foi trilhando seu caminho sempre focada em seus objetivos. O ano de 2022 é para mim um ano de mudanças e novas prioridades! Enfatiza Confira!!!! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE