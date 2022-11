Confira o que os artistas do DF lançaram no mês de outubro

No último mês, artistas brasilienses mostraram como a capital também produz arte de qualidade

Rebeca Kemilly

Seguindo a tradição, o Jornal de Brasília vem te mostrar mais uma vez os lançamentos de artistas locais de cada mês. Separamos 10 novidades rap, trap, pagode e muito mais que foram lançadas em outubro. Confira:

Capital Inicial

A famosa banda brasiliense regravou a música ‘Noite e Dia’, que é originalmente do álbum ‘Eletricidade’. Feita por Bozo Barretti e Dinho, a violoncelista Gretel Paganini acompanha a faixa. Com um novo arranjo, essa versão da música vai fazer parte do projeto audiovisual ‘Capital Inicial 4.0’. Ouça:

Natiruts ft. Iza

Um ano depois do lançamento, Natiruts e Iza regravam a música ‘Good Vibration’ ao vivo. A boa energia da música em conjunto com as manifestações do público melhoram ainda mais a faixa da banda brasiliense.

Ouça:

Di Propósito

A turnê ‘Encontrin 2’ do Di Propósito mistura pagode e trap e traz versões ao vivo de músicas muito famosas. Esse mês o EP da Parte 7 ficou disponível e os músicos trouxeram seis músicas com uma atmosfera sem igual.

Vulgo Pagodin

O grupo de pagode brasiliense lançou seu primeiro single esse mês. ‘Brecha’ é uma música romântica que revoluciona esse gênero musical tão amado pelo Brasil. O clipe da faixa, gravado em Goiânia, já está disponível no YouTube. Assista:

Rodrigo Bezerra

Nesse mês, Rodrigo Bezerra lançou o álbum ‘Tempestade Solar’, gravado ao vivo. Com a participação de André Braz, Felipe Viegas e Elle Oléria, esse é o sétimo álbum da carreira do cantor e conta com melodias relaxantes.

Hip Hop na Quebrada – Josh, Analu, Etérea, Nália Falcão e Madin

O projeto Hip Hop na Quebrada, desenvolvido pela Cinese Audiovisual com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF), lançou, no dia 21 de outubro, cinco videoclipes de rappers locais. As faixas são:

Melanina – Madin

Baby Maestro – Nália Falcão

Sua Luz – Josh

Frisson – Analu

Entorno Feels – E T É R E A

Assista aos clipes:

Marvyn

O cantor e compositor Marvyn lançou, no último dia 14, mais uma novidade na carreira, o single “Na Dança”. A faixa tem participação de Jota.pê e conta com um clipe gravado na Cordilheira dos Andes, no Chile. A letra é de autoria de Matheus Donato, músico consagrado da cena local.

Murica

Murica traz a essência do rap de Brasília no seu novo álbum ‘Maracutaia’, o terceiro de sua carreira. A poesia do rapper conta sobre a vivência brazuca, sempre com pautas sociais e problemas do cotidiano. Letícia Fialho e Pedro Bake, também artistas locais, fizeram participação no álbum, além de outros da cena nacional.

Lara Lis

A artista independente Lara Lis, lançou seu primeiro álbum neste mês: ‘Reviravolta’. Produzido pela mesma, seus sentimentos sobre pautas raciais, espirituais e sociais são expressados em forma de música, com uma mistura de trap e poesia.

Gricio

Gricio rima sobre a realidade brasileira e brasiliense no seu primeiro EP ‘This is Brasil, pô’. O rapper utiliza a estética do seu país para denunciar a política e marginalização de parte da sociedade.