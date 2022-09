Confira 10 lançamentos do mês de setembro de artistas do DF

Do R&B ao pagode, separamos alguns artistas locais para você ficar atualizado

Mais um mês chegando ao fim e, como de costume, nós viemos trazer os lançamentos dos artistas locais das últimas semanas. Separamos 10 artistas que vêm consolidando cada vez mais seus nomes no cenário musical do Distrito Federal. Rap, R&B e pagode estão incluídos na lista das novidades de setembro. Confere aí:

MaCla

Referência no R&B do DF, a artista lançou neste mês o single “Quem me Dera”. A faixa conta com um sample da cantora Vanessa da Mata e é cheio de brasilidade. O clipe também foi lançado neste mês.

Aggin

O rapper lançou “Step Over”, com produção de Jojo Baby. A música faz diversas referências ao basquete americano.

Margaridas

A dupla composta pelas irmãs Maria Paula e Sabrina veio este mês com a faixa “Dengo”, onde narra o relacionamento amoroso entre duas mulheres.

Jean Tassy

Outra referência do R&B de Brasília, Jean Tassy lançou o EP “Inverno”. As músicas são projetos de outros lançamentos: “Outono”, lançado em julho e “Primavera” e “Verão”, ambos sem datas anunciadas.

Gusta de Morais

Cantor e compositor brasiliense, Gusta de Morais iniciou a sua carreira musical em 2020. Neste mês, lançou “Canção Para Sumidos”, com produção musical de Dudu Pacceli. A faixa conta com influência do R&B e Nova MPB e narra uma situação de carência sem a pessoa amada.

Doze por Oito

O grupo terminou neste mês o último bloco audiovisual na Praça dos Prazeres. Neste gran finale, os pagodeiros fizeram releituras de clássicos da música popular brasileira. Ouça:

Nossa Galera

Pagode é o que não falta no cenário musical brasiliense. O grupo Nossa Galera, uma das novidades na cena, lançou neste mês a faixa “Toda na Medida”.

Amaro

O rapper lançou nesta sexta-feira (30), o clipe da música “GAYNG$TA”. O videoclipe é repleto de expressões da comunidade queer e conta com uma estética fortemente voltada para o pop.

Lucas Maranhão

O artista brasiliense lançou seu primeiro trabalho solo intitulado de “verso/reverso”. O álbum traz um conceito bastante interessante, onde é dividido em duas partes. Quando a primeira chega ao fim, a segunda vem com as mesmas músicas, só que de trás para frente.

Kel

O seu segundo EP, “Sangue Frio”, traz à tona alguns debates da sociedade. Discutindo alguns assuntos como política e genocídio preto, o trabalho conta com quatro faixas e acabou de ir ao ar: