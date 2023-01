Compositor diz que trechos agressivos foram deletados de música de Shakira

‘Music Sessions’ bateu 100 milhões de visualizações e viralizou

O compositor colombiano Keytin, 26, parceiro musical de Shakira, 45, na canção que ela ataca o ex-marido Gerard Piqué, 35, revelou ao site Soy 502 que algumas partes da letra foram cortadas por serem muito agressivas. “Music Sessions”, lançada na quarta-feira (11), já bateu 100 milhões de visualizações e viralizou.

Segundo o compositor, as partes agressivas que foram deletadas da música fazem referência um suposto problema que Piqué sofria na cama devido ao estresse, uma suposta doença sexual do ex-marido, fruto da infidelidade, e insultos muito diretos.

Keytin falou sobre o processo de criação da canção e revelou que, apesar de ter apresentado muitas ideias, quem compôs a versão final foi a cantora. “Literalmente, eu apenas a ajudei a rimar, mas a compositora era Shakira”, disse Keytin, que esteve três dias reunido com ela em Barcelona. “Depois, ficamos duas semanas nos falando [à distância para terminar a música].”

Ele defendeu a cantora dizendo que cada um sofre e supera a dor como quer e Shakira sempre canta o que sente quando está apaixonada ou magoada. “Ela é uma artista, não a obrigue a fazer limonada, se ela quiser se libertar dessa forma, deixe-a fazer.

Concordo plenamente com ela, está fazendo música, ela não está fazendo nada que não saiba fazer”, falou Keytin.

Na canção, a cantora não poupou as críticas para o ex-marido e a suposta nova namorada, Clara Chía. Com muita ironia e referências, a colombiana afirma em determinado trecho que vale “duas de 22”, numa referência à idade de Clara. E canta: “Uma loba como eu não é para caras como você. Eu era grande e é por isso que você está com alguém como você”.

Em outra parte da música, ela volta a dar pistas de que a canção é sobre o novo casal ao afirmar que “ela tem o nome de uma boa pessoa, claramente ela é igual a você”. “Eu era grande e é por isso que você está com alguém como você. Você pensou que me machucou e me deixou mais forte. Mulheres não choram mais, mulheres faturam”, entoa.