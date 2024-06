Como Rita Lee gravou ‘Voando’, música que ela quis lançar após a morte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Rita Lee gravou uma versão em português e ao ritmo de bossa nova de “Volare”, do italiano Domenico Modugno. A canção foi deixada em um “baú de memórias”, que deveria vir a público após a morte da cantora, disse Roberto de Carvalho, seu marido, ao Fantástico.

A canção, um clássico da música italiana eternizada na voz de diversos artistas pelo mundo, foi repensada por Rita e Carvalho no sítio do casal em Cotia, onde os dois passavam o tempo.

“Tem um momento no clipe em que ela nada aqui”, disse Carvalho, apontado para uma piscina construída dentro da casa que Rita chamava de “lago encantado”.

“É como se Rita tivesse voando aqui, observando.Estivesse não, porque ela está aqui nesse exato momento, a gente não pode ver mas pode sentir”, disse.

Na casa em meio a uma variedade de plantas e flores, Rita construiu um pequeno altar com imagens de santos variados —incluindo os roqueiros. É lá também que ficava o estúdio do casal, onde foi gravada “Voando”.

Segundo Carvalho, “Volare” era uma música que a mãe de Rita cantava com frequência. “Talvez as entidades que nos guiavam tenham determinado que existiria no futuro uma hora certa para a música”, disse, sobre o porquê da canção não ter sido lançada antes.

Carvalho também afirmou que um livro de ficção escrito por Rita será lannçado ainda neste ano, e que existem mais músicas inéditas da artista que podem sair do “baú de memórias”. “Eu vou ter que receber os sinais. A gente se comunica por telepatia, nos comunicamos assim a vida toda.”