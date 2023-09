Como Fernando Botero está em letra de Shakira e conquistou público e crítica

O apelo do trabalho de Botero está nas figuras gordas que ele representou em quadros e esculturas, algo pouco usual na arte canônica

Fernando Botero, morto aos 91 anos, era um dos artistas plásticos mais importantes da América Latina, com obras que conquistaram a crítica especializada, o público e até artistas pop.

Na música “Dónde Estás Corazón”, lançada por Shakira em 1995, a cantora colombiana canta que procurou seu amado no armário, no abecedário, embaixo de carros e, inclusive, em quadros de Botero.

A influência do artista pode ser observada também em lojas de souvenirs, onde suas obras estampam canecas ou foram transformadas em pequenos bonecos de decoração.

O apelo do trabalho de Botero está nas figuras gordas que ele representou em quadros e esculturas, algo pouco usual na arte canônica e que desafiou os padrões de beleza. Suas pinturas estão nas coleções de grandes museus e suas esculturas, nas ruas e praças de Bogotá.

Segundo a imprensa colombiana, o artista morreu após sofrer de pneumonia e ser tratado num hospital no norte de Itália, onde vivia há décadas. Sua mulher, a artista Sophia Vari, morreu há cinco meses.

Botero nasceu em 1932 em Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia, filho de David, um comerciante, e de Flora Angulo.

Segundo biografias, o primeiro contato de Botero com a arte foi pela religião, muito influente na sociedade da época, dado que em Medellín havia mais igrejas com vitrais e altares do que museus.