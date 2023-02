Com participação de Lucas Lucco, Gabriel Smaniotto lança Fezinha

A chance do recomeço com a pessoa que ama. A história, carregada de sentimento, está na música ´Fezinha’, do cantor Gabriel Smaniotto. A canção, de autoria de Matheus Ferreira Soares, Lucas Bezerra Medeiros, Marcos Antonio Dias da Silva, Kleber dos Santos Batista e Thiago Abdulahad Nunes Rios ME, vai ser lançada em 24 de fevereiro, em todas as plataformas digitais.

“A música fala sobre o perdão, de a pessoa tentar reconquistar a outra, fingir que ela nunca conheceu para beijar e se apaixonar pela primeira vez, dela ter uma fezinha, dar uma forcinha porque tem uma nova pessoa querendo amá-la”, explica o cantor.

“Finge que você não me conhece/Vai que o nosso amor reaparece/Só uma chance pra recomeçar”. São alguns versos que dão o tom do tema e que fizeram Gabriel chamar Lucas Lucco para uma participação mais do que especial na gravação. A intenção veio no momento em que o cantor escutou a música pela primeira vez e achou que combinaria muito com o estilo e o tom de voz dos dois.

“Eu já tinha feito alguns shows no mesmo local que o Lucas, o conheci, mas a gente não tinha uma amizade nem conversava direto. Resolvi, então, convidá-lo pelas redes sociais e ele topou na hora, mandando o número dele e dizendo que faria com certeza. A partir disso, a gente começou a definir as estratégias, a música que seria a definitiva e tudo o mais”, conta.

Planos

Apesar da atenção especial para ‘Fezinha’, Gabriel Smaniotto não para. Nos planos para 2023, muitos lançamentos preparados.

“O foco é na agenda de shows e a gente trabalhar muito para, quem sabe, vir no fim do ano com um trabalho um pouco maior, mais completo, como um EP, um DVD, algo do tipo”, projeta.

Link lançamento “Fezinha” – https://onerpm.link/fezinha