Com leveza, positividade e poder pessoal, Ghabi lança o single “Honey”

A música tem um refrão leve e versos que falam sobre poder pessoal

Dando continuidade a projeto que que traz influências do Oriente Médio e do Magreb, Ghabi lança nesta sexta-feira (16) o single “Honey”. A música, que tem um refrão leve e versos que falam sobre poder pessoal, tem como tema a cor amarela representando leveza e positividade, além de estar ligada ao chakra do plexo solar, responsável pela autoafirmação e autoestima.

“Venho explorando mais a minha sensualidade, sem vergonha de ser a mulher que eu sou: dona de mim, independente, madura. Durante muito tempo achei que esse lugar não era pra mim, mas cansei de me limitar e perdi o medo de parecer extravagante. Agora eu quero explorar o melhor que eu sinto e vejo em mim sem me importar com a opinião alheia”, afirma a cantora.

O trabalho faz parte do EP “Magreb Latino”, onde a artista utiliza as cores para se comunicar através das músicas. A primeira faixa lançada do projeto, “Deu Bom”, trouxe o rosa para dar a sensação de sensualidade, força, poder e feminilidade.

“Tenho ouvido muita música do Oriente Médio, especialmente da Arábia Saudita, e já tinha algumas ideias na cabeça. Durante o processo criativo me reuni com alguns amigos com quem já componho e começamos a mesclar elementos brasileiros, que sempre foram a marca da minha discografia, com esses novos elementos que eu vinha trazendo da música saudita”, conta.

O projeto produzido por Ariel Donato, terá 4 faixas, todas compostas por Ghabi, que é neta de libaneses, em parceria com outros artistas, e apresentará sonoridade que mistura ritmos brasileiros com instrumentos oriundos da cultura árabe, como a tabla e a cítara, mantendo a sua identidade artística, aliada aos traços marcantes de sua cultura.

“A música eletrônica domina os charts do Magreb, com beats bem marcados em estilo afro, house e reggaeton, mas sem perder a identidade musical da região, muito marcada pelos instrumentos típicos como a flauta, a cítara, a tabla, e eu trago quase todos esses elementos nessa música e nas outras do EP”, finaliza.