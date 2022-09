Com influências da Nova MPB e da surf music, Gusta de Morais lança “Canção Para Sumidos”

Faixa traz produção de Dudu Pacceli e apresenta novo lado da carreira de Gusta, que é formado em Direito e está iniciando trajetória musical

Nesta sexta-feira (16), Gusta de Morais lança a inédita “Canção Para Sumidos”, com produção musical de Dudu Pacceli. Gusta, 39 anos, é um cantor e compositor brasiliense. Envolvido com a música desde a adolescência, o artista é formado em Direito e trabalha como juiz desde 2010, tendo iniciado carreira autoral na música em 2020.

“Desde novo eu tocava violão e banjo em rodas de samba e compunha uma música outra. Acho que a vontade de lançar meu trabalho solo veio se acumulando com o tempo, até chegar a hora que conheci pessoas que me ajudaram com isso”, conta o artista.

Pulsando brasilidade, Gusta traz influências da MPB, do Samba e da Bossa Nova em seu trabalho, os transformando em um pop atual e contemporâneo, explorando elementos de gêneros musicais em alta, como o Hip Hop e o R&B. “Gosto muito como soa a complexidade e beleza de uma bossa, por exemplo, junto com baterias digitais e elementos de um beat”, afirma.

Em seu novo lançamento, “Canção Para Sumidos”, o artista relata, de forma apaixonada e com um toque de sofrência, uma situação de carência sem a presença da pessoa amada para supri-la. A faixa recebe influências do R&B e da Nova MPB, com cara ensolarada e os dois pés na surf music.

Ouça “Canção para Sumidos”: