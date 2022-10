Com clipe gravado na Cordilheira dos Andes, Marvyn lança novo single

O lançamento conta ainda com a participação especial do cantor Jota.pê, indicado ao Grammy Latino

O cantor brasiliense Marvyn lança hoje (14) mais um projeto: o single “Na Dança”. Além da música, Marvyn lança um clipe com parte das filmagens feitas na Cordilheira dos Andes no Chile.

O lançamento conta ainda com a participação especial do cantor Jota.pê, indicado ao Grammy Latino em 2021 com o duo Avuá. “Na Dança” é composição de Matheus Donato, músico consagrado na cena brasiliense, sobretudo no choro.

“Eu fecho o ano de 2022 com o single “Na Dança”, que é uma composição de um dos maiores destaques instrumentais da nova geração. Com um toque de modernidade, essa música reforça os novos elementos da MPB”, afirma Marvyn.