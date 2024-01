Com amplo domínio de música brasileira, Marilia Mendonça lidera ranking das 50 gravações mais tocadas no Brasil em 2023

Levantamento exclusivo realizado pela Pro-Música contempla as músicas tocadas nas plataformas de streaming Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster

A Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, apresenta um ranking exclusivo com as 50 músicas mais acessadas nas plataformas de streaming no Brasil em todo o ano de 2023. Dentro deste “Top 50”, 49 são gravações de música nacional e apenas uma é de repertório estrangeiro. Marília Mendonça, com o lançamento póstumo do single “Leão”, ocupa a primeira posição do ranking.

O levantamento realizado pela Pro-Música é o único da indústria fonográfica a considerar as músicas mais executadas no país incluindo dados combinados e ponderados das plataformas Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster.

O relatório aponta um protagonismo do sertanejo, porém se destacam também o funk, o trap, o samba/pagode, o forró, o pop e o rap, todos juntos e misturados como é característica da música brasileira.

O forte comprometimento da indústria no suporte de seus talentos também aparece no resultado dos certificados emitidos pela Pro-Música em 2023. No total foram emitidos aos produtores fonográficos 1.401 certificados de vendas (808 em 2022), sendo 478 de ouro, 648 de platina e 275 de diamante.

Confira o ranking completo das 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2023:

Nº Faixa Artista 1 Leão Marília Mendonça 2 Nosso Quadro AgroPlay & Ana Castela 3 Erro Gostoso (Ao Vivo) Simone Mendes 4 Bombonzinho (Ao Vivo) Israel & Rodolffo, Ana Castela 5 Seu Brilho Sumiu (Ao Vivo) Israel & Rodolffo, Mari Fernandez 6 Oi Balde (Ao Vivo) Zé Neto & Cristiano 7 Lapada Dela (Ao Vivo) Grupo Menos É Mais & Matheus Fernandes 8 Tá Ok Dennis & Mc Kevin o Chris 9 Traumatizei (Ao Vivo) Henrique & Juliano 10 Duas Três Guilherme & Benuto, Ana Castela & Adriano Rhod 11 Não Vitalício (Nunca Mais) (Ao Vivo) Matheus & Kauan, Mari Fernandez 12 Eu Gosto Assim (Ao Vivo) Gustavo Mioto & Mari Fernandez 13 Coração de Gelo Wiu 14 A Culpa É Nossa (Ao Vivo) Maiara & Maraisa 15 Love Gostosinho (Ao Vivo) Felipe Amorim & Nattan 16 Novo Balanço Veigh, Bvga Beatz, Prod Malax & Supernova Ent 17 Solteiro Forçado Ana Castela 18 Zona De Perigo Leo Santana 19 Manda Um Oi (Ao Vivo) Guilherme & Benuto & Simone Mendes 20 Quando Apaga A Luz (Ao Vivo) Gustavo Mioto & Mc Don Juan 21 Faz Um Vuk Vuk (Teto Espelhado) MC Kevin o Chris & Dj Nk Da Serra 22 Haja Colírio (Feat. Hugo & Guilherme) (Ao Vivo) Guilherme & Benuto 23 Palhaça (Ao Vivo) Naiara Azevedo & Ana Castela 24 Pactos (Ao Vivo) Matheus & Kauan, Jorge & Mateus 25 Roça Em Mim Zé Felipe, Ana Castela & Luan Pereira 26 Saudade Da Minha Vida (Ao Vivo) Gusttavo Lima 27 Pátio Do Posto (Ao Vivo) Zé Neto & Cristiano 28 Dona De Mim Ana Castela 29 Melhor Só KayBlack, Baco Exu Do Blues & Marquinho No Beat 30 Let’s Go 4 (Feat. Mc Davi, Mc Don Juan, Mc Kadu, Mc GH Do 7, Mc GP & TrapLaudo) Mc IG, Mc PH, Mc Ryan SP & Mc Luki 31 Toca O Trompete Felipe Amorim 32 Barulho Do Foguete (Ao Vivo) Zé Neto & Cristiano 33 Novidade Na Área Mc Livinho & Dj Matt D 34 Felina Wiu & Mc Ryan SP 35 Namorando Ou Não (Ao Vivo) Clayton & Romário, Luan Santana 36 Canudinho (Ao Vivo) Gusttavo Lima & Ana Castela 37 Halls Na Língua Kadu Martins 38 Ela Pirou Na Dodge Ram Luan Pereira & Mc Ryan SP 39 Perdoou Nada (Ao Vivo) Israel & Rodolffo, Jorge & Mateus 40 Mágica (Ao Vivo) Hugo & Guilherme 41 Mala Dos Porta-Mala (Ao Vivo) Gusttavo Lima, Matheus & Kauan 42 Sem Aliança No Dedo Mc Xenon & Os Gemeos da Putaria 43 Flowers Miley Cyrus 44 Ballena (Feat. Pedro Lotto & Fepache) Vulgo FK, MC PH & Veigh 45 Meio Termo (Ao Vivo) Luan Santana 46 Um Mês E Pouco (Ao Vivo) Zé Neto & Cristiano 47 5 Regras (Ao Vivo) Jorge & Mateus 48 Luz do Luar Mc Tato & DJ Ak beats 49 085 (Ao Vivo) Mc Rogerinho 50 Dentro Da Hilux Luan Pereira, MC Ryan SP & Mc Daniel