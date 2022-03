Com 30 milhões de streams, Zero é a grande promessa da música em Brasília

Produtor musical somou 10 milhões de streams no ano passado e começa 2022 com tudo, alcançando quase 900 mil ouvintes mensais

O cantor e produtor musical Zero Pacceli é destaque na cena musical de Brasília. Em dois

anos de carreira, o artista vem conquistando números expressivos nas plataformas digitais,

superando a marca de 30 milhões de streams em suas produções. Em 2022, o músico

conquistou uma nova marca: ultrapassou os 850 mil ouvintes mensais no Spotify.

À frente da Wav Company, produtora criada em 2021, Zero tem atuação forte na cena

musical independente do Distrito Federal, lançando nomes como Jay, expoente do pop

urbano na capital, e MC Moica, considerado um dos representantes do funk brasiliense.

Além disso, o artista já trabalhou com nomes consagrados nacionalmente, a exemplo de

Jean Tassy, Yago O Próprio e MC Maha.

Para o produtor, os resultados alcançados dão bagagem para que grandes artistas olhem

com mais carinho para artistas do DF. “O gosto musical é relativo, mas os números não são.

Eles mostram o retorno real. Tudo isso é graças a um trabalho de longo prazo, é uma

construção. Tenho muito orgulho em dizer que até hoje sempre estive em crescimento e

espero continuar alcançando bons resultados”, ressalta.

Ao longo desses dois anos, algumas canções com produção do artista se destacaram, são

elas: Desligado (2,7M), parceria com Yago O Próprio e Jean Tassy; Razão Bateu a Cota

(2,3M), com KT Gomez, (Não) Quero Mais (1,9M), com CJota e Jean Tassy.

Zero acredita que o seu trabalho, junto com o selo Wav Company, pode contribuir para a

evolução da música independente de Brasília. “A cena do DF ainda está em

desenvolvimento. Faltam estrutura, oportunidades…muitos artistas ainda não tem uma

noção mercadológica por conta do cenário brasiliense ainda ser muito recente. As

oportunidades ainda não são as melhores, mas já me sinto um dos pioneiros”, pontuou.]

Entre os artistas que vêm se destacando na cena local, o produtor ressalta os trabalhos dos

amigos da “Família Pacceli”, Vik e Dudu Pacceli – que o acompanham também no conjunto

Preto & Branco – bem como a gravadora Bendita e o produtor Lerin, conhecido por atuar

com nomes como Tribo da Periferia e Pacificadores.