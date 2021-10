Coletivos realizam “A Pilastra na Rua”, no Guará

Realizado no Teatro de Arena do Guará, evento traz o festival musical EloDub, além de oficina de skate, rodas de conversa, feiras e outras atividades

A casa de cultura A Pilastra e os coletivos ConexãoAfro e BSB Plano das Artes realizam neste domingo (31) o evento “A Pilastra na Rua”. O evento ocorre no Teatro de Arena do Guará, das 10h às 22h, com entrada gratuita.

Serão várias atividades disponíveis para a população, como oficina de skate, rodas de conversa, batalha de dança, pontos de arte e o festival musical “EloDub – Ecoando Vozes”, com artistas negros do Distrito Federal e Entorno.

No EloDub, se apresentarão os artistas Lohany Kayná, Francine Tina, Aff Mídia, PiátheKid, Kel, Giovanni, Hate RCT, Lara Lis, Aqualtune, MaCla e Lyndon. Será a segunda edição do festival independente.

Parte do “Aff Mídia”. Foto: Wendella Alves

Francine Tina. Foto: Wendella Alves

Giovanni. Foto: Wendella Alves

Hate Rct. Foto: Wendella Alves

Kel. Foto: Wendella Alves

Aqualtune e Lara Lis. Foto: Wendella Alves

Lohany Kayná. Foto: Wendella Alves

LyNDoN. Foto: Wendella Alves

MaCla. Foto: Wendella Alves

PiátheKid. Foto: Wendella Alves

Vika. Foto: Wendella Alves

Além de música, o evento “A Pilastra na Rua” irá contar com pontos de arte e intervenções das artistas Ju Borgê e Madamy. Haverá também uma feira com marcas locais.

Confira a programação completa:

O objetivo do festival é de fomentar a arte preta, periférica e de corpos dissidentes do DF. Além dos coletivos organizadores, há vários outros empreendedores da economia criativa local envolvidos. São eles: PTL (Pretolândia Crew); Agência DePreto; Submundo Guará; Black M Studio; Hackacity Guará; WL impressões e DGL Studio.

SERVIÇO

A Pilastra na Rua

Data e horário: 31 de outubro, das 10h às 22h

Local: Teatro de Arena do Guará II

Entrada gratuita. Retirada de ingressos no Sympla

Protocolo de segurança: é obrigatória a apresentação de cartão de vacina contra a covid-19 com pelo menos a 1ª dose, bem como uso de máscara e distanciamento social

Contato: (61) 98636-1774 – Gisele Lima