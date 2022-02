Coldplay e Selena Gomez lançam clipe de “Let Somebody Go”

A música Let Somebody Go, parceria de Coldplay e Selena Gomez, ganhou um clipe nesta segunda-feira (7/1).

No clip todo feito em preto e branco, dirigido por Dave Meyers, Selena e Chris Martin são duas pessoas apaixonadas que vivem em mundos diferentes. Confira!!!