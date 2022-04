Coachella 2022: Festival exibe mini documentário sobre carreira de Pabllo Vittar

O mini documentário mostrou cenas da drag queen no Carnaval de Salvador em 2020, quando ela puxou seu trio pelas ruas da capital baiana

Pabllo Vittar segue fazendo história no Coachella 2022. A cantora foi a primeira drag queen a se apresentar no festival e seu show, que aconteceu no último sábado, 16, foi um dos mais comentados do evento.

Então, em sua segunda apresentação, ocorrida na noite deste sábado, 23, ela ganhou um mini documentário sobre sua carreira. O vídeo de seis minutos foi exibido antes da segunda performance

Amparada com comentários do jornalista Dom Phillips, do jornal britânico The Guardian, Pabllo Vittar fala das dificuldades em ser uma pessoa LGBTQ+ no Brasil e usa de sua vivência e de sua carreira, como exemplos de superação dessas dificuldades.

O mini documentário mostrou cenas da drag queen no Carnaval de Salvador em 2020, quando ela puxou seu trio pelas ruas da capital baiana, e serviu para apresentar ainda mais Pabllo Vittar para o público internacional.

No vídeo, Pabllo ainda fala de sua reação quando foi anunciada como atração do Coachella 2020, festival que foi adiado por causa da pandemia de covid-19. Vittar afirmou ter ficado sem palavras e relembrou sua participação em 2019, quando tocou com a dupla Sofi Tukker e com o Major Lazer.

A drag queen ainda relembrou ter visto o show do Blackpink no Coachella 2019 e mandou um recado pras meninas do grupo sul-coreano: “Lisa, Jisoo, Jenny e Rosé, se vocês estão vendo isso, baby, eu amo vocês”.

