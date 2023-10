Clayton & Romário anunciam gravação de DVD em Brasília

5 mil pessoas são esperadas para o registro do audiovisual, que acontece no dia 10 de dezembro

Humildes, carismáticos e donos de vozes sem iguais, os irmãos Clayton & Romário vão fechar o ano com chave de ouro com a gravação de um novo projeto audiovisual. Nesta quarta (18), a dupla pediu para seus mais de um milhão de seguidores no Instagram reservarem a data: 10 de dezembro é o dia que os hitmakers pretendem parar Brasília em um evento que vai reunir cerca de 5 mil pessoas. Com ingressos à venda a partir da próxima semana, o evento promete ser recheado de sucessos que vão alcançar o topo das paradas musicais em 2024.

“Estamos bem animados e eufóricos com mais um projeto. Tudo o que vivemos nos últimos anos nos trouxe até aqui, nesse momento de anunciar esse DVD que vai ser um divisor de águas na carreira de Clayton & Romário”, revela Clayton.

“A gente vem trabalhando nos últimos meses para que esse projeto seja tudo o que nossos fãs merecem”, conta Romário. “Temos muito o que fazer ainda, mas ter a certeza e poder compartilhar isso com todos deixa nossos corações muito alegres”.

Donos de hits como “Namorando ou Não”, com Luan Santana, “Ai Eu Chorei”, “Água Nos Zói” feat. Jorge & Mateus, “Que Faculdade Cê Faz?”, dentre diversos outros, a dupla é um dos grandes destaques de seu nicho. São 5,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de meio bilhão de visualizações no YouTube.