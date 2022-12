Claudia Leitte e Carlinhos Brown participam de primeiro ensaio da Timbalada em Salvador

O tradicional ensaio de verão da banda aconteceu na noite do último domingo e levou 3 mil pessoas ao delírio

A noite do último domingo (4), marcou a abertura oficial da temporada de verão da Timbalada, banda liderada pelos cantores Denny Denan e Buja Ferreira.

A primeira edição do tradicional Ensaio do Guetho, teve ingressos esgotados e levou mais de 3 mil pessoas para curtir as quase 5 horas de show da banda.

Com um repertório repleto dos maiores sucessos do grupo, a Timbalada trouxe para o palco do Guetho participações especiais e que abrilhantaram ainda mais a noite.

Os cantores Carlinhos Brown – idealizador do projeto, Claudia Leitte e Durval Lelys deram um toque especial ao ensaio e levaram o público ao delírio ao cantarem os seus maiores sucessos.

Foto: Mateus Ross

Denny e Buja falaram sobre a alegria do retorno ao Guetho e sobre a felicidade de estarem no palco de um lugar tão representativo para a Timbalada. “É muito especial voltar com nossos ensaios, de casa cheia e aqui no Guetho, que é o nosso berço.”, comentou Denny. E Buja não escondeu a emoção: “Tô muito feliz de estar nesse momento tão especial, ao lado de Denny e da nação timbaleira, que sempre nos acompanha.”

A segunda edição do ensaio já tem data marcada: dia 18 de dezembro e os ingressos podem ser comprados através do site da Bora Tickets ou na loja, no 2º piso do Shopping da Bahia.