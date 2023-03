Clau anuncia parceria com Pelé Milflows após impactante comeback

“Livre, Leve e Louca” chega a todos aplicativos de música na sexta-feira (31)

O que se espera de uma artista depois de um grande hiato sem lançamentos? Um grande hit que sirva referências, talento e atitude! Foi tudo isso que Clau entregou em seu último single, “Tipo Eu”. Agora, a cantora quer provar que voltou e desta vez para ficar, anunciando uma super parceria com ninguém menos que o hit maker: Pelé Milflows. Os artistas dividem os vocais da animada “Livre, Leve e Louca” que chega a todos aplicativos de música na sexta-feira, 31 de março.

Composta pelos próprios cantores ao lado de Pablo Bispo e Laudz (Tropkillaz)- que também produziu a canção-, a faixa permanece colocando em evidência o R&B que somente o vozeirão único de Clau poderia registrar com uma pitada de hip hop dos anos 2000, uma contribuição genuína de Milflows.

“Como o próprio nome já diz, essa faixa é sobre diversão, ousadia, liberdade e sensualidade, claro. O clipe, dirigido por Bruno Trindade, também traz essa vibe de curtição com os amigos, se soltar, ser você mesmo, dançar”, explica Clau. “A parceria com Pelé Milflows era essencial para finalizar a canção. O estilo musical dele que comunica com o da faixa, além da voz marcante. A música pedia uma visão masculina”, completa a artista.

Sobre Clau

Gaúcha de Passo Fundo, Clau iniciou sua carreira postando vídeos e clipes covers no Youtube. Em 2018, lançou seu primeiro EP, “Relaxa”, mas foi o hit “Pouca Pausa”, parceria com CortesiaDaCasa e Haikaiss, que levou a cantora a nível nacional, ultrapassando os 134 milhões de plays no Spotify e 118 milhões de views no Youtube.

Em 2019, a artista lançou o segundo EP “Vem K”, um trabalho mais maduro e com mais elementos do estilo R&B referência da cantora, que reúne as faixas “Moreno”, “Meia Noite”, “Sabe Como É” e a faixa título, todas compostas por ela, em parceria com outros artistas como Vitão, Laudz e Zegon do Tropkillaz. Além do álbum, também lançou mais dois singles, “Também Quero”, uma parceria com o rapper PK, “Tentação”, feat com Luccas Carlos, e “Cigana”, em parceria com Delacruz, Luccas Carlos e Kevin, que conta com mais de 50 milhões de streams no Spotify e 74 milhões de visualizações no Youtube.

“Primeira Vez”, que conta com mais de 20 milhões de streams, e “Tudo que eu posso Ser”, foram os últimos lançamentos de Clau em 2020. Agora, a cantora planeja uma nova era surpreendente que promete exaltar ainda mais sua voz marcante, mas evidenciar também seu estilo e atitude, como a artista completa que é.