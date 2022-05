Chorou Bebel trata de ciúme em single “Ciumêra”

Transitando entre MPB, xote, trap e pop, o trio deseja reafirmar a dualidade entre diferentes gêneros musicais

O ciúme e as dificuldades causadas por conta desse estado emocional são ponto de partida para o novo single de Chorou Bebel, “Ciumêra”. Lançada nesta sexta-feita (6), em todas as plataformas de streaming, a faixa permeia entre a MPB e o trap; e acompanha um videoclipe íntimo, já disponível no canal de YouTube da banda.

“‘Ciumêra’ é uma composição visceral e sincera sobre um relacionamento amoroso que não vai bem devido ao ciúmes e acaba o sufocando em dúvidas e sentimentos”, comenta Guilherme Bozi (guitarra e violão), que forma Chorou Bebel ao lado de Rany (vocal) e Gabriel Bebici (teclados e baixo). A canção foi composta em parceria com Zampa, músico e amigo pessoal do trio.

O videoclipe foi dirigido por Melina Furlan e conta com referências de Tiago Iorc, Marisa Monte e do ballet Bolshoi. “Procuramos passar a angústia vivida quando estamos com ciúmes ao mesmo tempo demonstrando carinho, amor e tesão”, afirma.

Transitando entre MPB, xote, trap e pop, o trio deseja reafirmar a dualidade entre diferentes gêneros musicais, trazendo a principal característica da banda: reviver a MPB com arranjos e temáticas contemporâneas. “Somos apaixonados pelas novas potências que surgem ao misturar ritmos e ideias. A mistura de xote com trap é um exemplo do nosso interesse em experimentar e ousar na musicalidade do grupo”, finaliza Guilherme.

Confira!!!