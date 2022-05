Chega aos streamings “Melhor dia 8 – Confia”, com Baroni, Vulgo FK, Yunk Vino, Cynthia Luz, Amabbi e Lil Wind (Whindersson Nunes)

Faixa já está disponível para ser ouvida nas plataformas. Clipe estreia às 20h no YouTube

Chegou nesta quinta-feira (19), em todas as plataformas digitais, via ONErpm, a faixa “Melhor dia 8 – Confia”, que também ganha clipe no YouTube, com estreia programada para às 20h. Além de Baroni, Yunk Vino e Vulgo FK, a música ainda conta com Cynthia Luz, Amabbi e Lil Whind.

A música tem uma pegada que mistura diversos elementos, como o rap, funk e trap, enquanto a letra puxa para o romântico/sensual, com vivências daqueles que vislumbram aquela mulher de quebrada confiante e pra frente como Vulgo passa, com momentos pontuais que se tornam o melhor dia mesmo não sendo nada a longo prazo com Yunk Vino. A mistura dos gêneros na música mostra um outro ponto de vista, Cynthia Luz chega um pouco com a tênue linha entre querer e não ter, enquanto Mabi apimenta as coisas, para dar ainda mais liga nessa mistura. Lil Wind fecha com uma mistura de sátira com o querer daquele melhor dia.

“O processo de composição foi muito natural, eu queria falar um pouco de amor e tudo que envolve este sentimento. Comecei a trabalhar com os ‘pratas da casa’, Yunk Vino e FK. Mas como seria um ponto de vista apenas masculino falando sobre o tema, decidi enriquecer a música com presenças femininas para ‘responder’ os meninos. Desta forma, como já vinha em contato com a Cynthia Luz – que dispensa comentários – para fazermos algo juntos, não tinha melhor hora para ela entrar no jogo. Já a Amabbi foi uma grande revelação, uma menina que sempre buscou uma oportunidade de fazer algo grandioso e acabei liberando para ela gravar algo no estúdio. Durante este processo fiz uma provocação mostrando ‘Confia’ e disse: ‘responde aí os meninos’, e foi uma surpresa gigante e acabou entrando na faixa. E para finalizar, Lil Wind chegou para dar a alegria que o som pedia”, conta Baroni.