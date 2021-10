“Indestrutível” é o novo Single de Cezar Degraf

A música é o quinto single do compositor Cezar Degraf, e traz uma história de dar a volta por cima com otimismo.

Por Tereza Neuberger

Cezar Degraf, vocalista e compositor radicado em Brasília, lança nesta quarta-feira (27) seu mais novo single intitulado “Indestrutível”, nas principais plataformas de streaming. O videoclipe da música entra no ar a partir das 20h no Youtube.

Superação é a mensagem presente no quinto single de seu trabalho solo, que traz na letra “das cinzas renasci quando ninguém esperava”. Apresentar mensagens otimistas aos ouvintes do seu trabalho, é a marca registrada do artista, Cezar Degraf, que busca em suas letras e guitarras distorcidas, impulsionar uma motivação positiva e encorajadora por meio da melodia.

O músico, de personalidade e voz marcante, busca cativar seu público através da identificação com as suas composições, “Indestrutível conta a história de alguém que caiu e teve forças para levantar e tornar-se melhor. Acredito que todos nós já tivemos que dar a volta por cima em algum momento de nossas vidas. Essa força interior faz com que regressemos muito mais fortes e centrados. Indestrutível trata disso: reerguer-se e jamais permanecer abatido frente aos problemas”, explica Degraf.

O single veio em um momento em que todos precisamos ouvir algo positivo e impulsionador. A grande maioria das pessoas está dando a volta por cima neste momento. Para quem aprecia o gênero, a sugestão de hoje é conferir em primeira mão a composição, que já pode ser ouvida nas principais plataformas de streaming, inclusive no Spotify, do artista.

Cezar Degraf. Foto: Divulgação

Rock, atitude, personalidade e uma voz marcante.

Cezar Degraf nasceu no Paraná e foi criado em Brasília, Distrito Federal. Iniciou sua carreira musical no final dos anos 90 com sua primeira banda de Rock. Foi idealizador das bandas Dharma, Leg, Stereo Hz e Vontana, além de criar e produzir o projeto “Alto Volume Rock”, destinado a dar espaço às bandas autorais do Brasil.

Com muita bagagem, já se apresentou em importantes festivais para grandes públicos, obtendo também indicações ao Music Pro Award PPM.

Em 1º de setembro de 2019, iniciou seu trabalho solo com o lançamento do single “Inspiração”. A música traz uma visão otimista sobre como vencer as dificuldades da vida que a cada dia tentam nos derrubar. A música “Inspiração” atingiu mais de 500 mil views, somando todas as plataformas de vídeo, além de ser tema de uma ação sobre o Setembro Amarelo da multinacional Adobe.

Em fevereiro de 2020, Degraf lançou a contestadora e visceral “A Tribo”, obtendo elogios da crítica e do público. No início de 2021, dando continuidade à sua carreira solo, lançou o single “1000 KM”.