Cezar Degraf lança, nesta segunda-feira (3), o clipe de “Tormenta”

Explorando novas técnicas e sons, a música traz um ar desafiador, com letra e efeitos inovadores na carreira do músico

Brutal e moderno. Assim se define o novo single “Tormenta” do músico Cezar Degraf, que será lançado oficialmente, na próxima segunda-feira (3), no canal do cantor e compositor no YouTube e nas plataformas de streamings, a partir das 20h. Com muitas referências a episódios de traição e de ascensão, a música traz uma roupagem cheia de camadas e bem trabalhada no que se refere ao que existe de mais novo no Rock.

De acordo com Degraf, a produção do novo single mostrou um novo caminho para o som por ele, até aqui, explorado. “Tormenta é uma música com uma letra forte e instrumental intenso. Estou trazendo uma estética bastante atual e moderna para esse single, explorando uma afinação mais extrema nos instrumentos, o uso de sintetizadores e novas técnicas vocais que eu ainda não havia explorado nas músicas anteriores do meu trabalho solo.”

A nova música, segundo o cantor, tem a intenção de agradar não apenas uma parte do público que gosta do estilo mais pesado do Rock, mas, com um refrão mais harmônico, atrair ouvintes diferenciados também. “Embora ‘Tormenta’ tenha passagens pesadas, ela tem um refrão melódico, o que traz um certo equilíbrio. Sou um músico que gosta de explorar novas concepções estéticas para minha arte. Busco a cada lançamento trazer elementos novos para as minhas canções e não foi diferente com ‘Tormenta’”, completa Cezar.

Com produção de Arthur Inácio, “Tormenta” será levada em breve aos palcos, para apreciação do novo público que tem buscado novos sons nos palcos de Brasília. Figurinha carimbada nos tocadores de áudio, Cezar Degraf fala sobre a expectativa que está em relação a recepção do público.

“Dois termômetros que o músico tem sobre um lançamento é quando a música acaba de sair nas plataformas e também quando a música nova é tocada nos shows. Estou na expectativa desses dois momentos, principalmente de sentir a energia do público ao vivo nos shows, quando minha nova música for tocada. Eu sempre digo que quando uma música é lançada ela deixa de ser só do artista e passa a ser do mundo. Esse sentimento de poder compartilhar um novo trabalho com as pessoas é incrível”, conclui.

“Tormenta” estará disponível nas principais plataformas de áudio e com o lançamento oficial do clipe no dia 3 de abril, a partir das 20h, no canal do artista: