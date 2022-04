Celine Dion adia novamente retorno de sua turnê europeia por problemas de saúde

Esta turnê da vencedora do Grammy é a primeira sem seu marido e agente, René Angelil, que morreu de cãncer em 2016

A cantora canadense Celine Dion anunciou nesta sexta-feira (29) o adiamento até 2023 das datas dos shows da turnê europeia “Courage World” devido a seus persistentes problemas de saúde.

“Me sinto um pouco melhor (…) entretanto tenho espasmos”, explicou Dion em um comunicado de imprensa, onde informou a seus seguidores sobre as severas contrações musculares involuntárias que começou a sentir no final do ano passado.

“Sinto muito em ter que voltar a mudar as datas da turnê europeia; a primeira vez foi pela pandemia, agora é por minha saúde”, disse a cantora de 54 anos.

“Para subir ao palco, tenho que estar no meu melhor. Para ser sincera, mal posso esperar, mas ainda não estou preparada. (…) Estou fazendo todo o possível para voltar 100% (…), porque é o que vocês merecem”, lamentou.

Esta turnê da vencedora do Grammy é a primeira sem seu marido e agente, René Angelil, que morreu de cãncer em 2016.

Dion chegou a fazer os primeiros 52 shows de sua turnê mundial antes do começo da pandemia de covid-19, no inicio de 2020. Em janeiro anunciou que cancelaria as datas dos EUA por problemas de saúde.

Ao falar diretamente a seus fãs em um vídeo online e com a voz emocionada, Dios agradeceu pelo apoio e a compreensão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A boa notícia é que estou um pouco melhor, mas (a recuperação) vai muito lenta e é muito frustrante para mim”, disse com os olhos cheios de água seguido por um suspiro.

“Aprecio sua leldade”, disse.

Agence France-Presse