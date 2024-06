Catálogo do Queen pode ser comprado por mais de R$ 5 bilhões pela Sony Music

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Sony Music está em negociação para comprar o catálogo de músicas da banda de rock Queen, que inclui sucessos como “Bohemian Rhapsody”, “Radio Ga Ga” e “Another One Bites The Dust”.

De acordo com a Bloomberg, a Sony trabalha com outro investidor na transação, que poderia totalizar US$ 1 bilhão, mais de R$ 5 bilhões. Contudo, segundo a BBC, as negociações, que começaram no ano passado, ainda estão em andamento e podem não ser concretizadas.

O acordo cobriria as músicas do Queen e toda a propriedade intelectual da banda, incluindo logotipos, videoclipes, mercadorias e publicações.

A Universal Music também estaria envolvida, devido ao relacionamento de longa data da empresa com a banda, que assinou com a gravadora britânica EMI em 1972 e permaneceu na empresa depois que ela foi comprada pela Universal em 2011.

Se o negócio for concretizado, será o maior do tipo, superando os US$ 500 milhões, ou cerca de R$ 2,6 bilhões, que a Sony pagou para adquirir o catálogo de Bruce Springsteen no final de 2021.

No início deste ano, a Sony também adquiriu uma participação de 50% no catálogo de Michael Jackson, do espólio do falecido cantor, a um custo de pelo menos US$ 600 milhões ou R$ 3,6 bilhões.

O Queen é mais popular do que qualquer um desses artistas, com quase 53 milhões de ouvintes mensais no Spotify, em comparação com 42,1 milhões de Jackson e 20,8 milhões de Springsteen.