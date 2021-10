Casa Maaya, em Brasília, se torna lugar preferido dos artistas da música para gravação de lives e DVDs

O complexo Casa Maaya, empreendimento do Grupo Funn Entretenimento, está sendo disputado por artistas da música para figurar como cenário de gravações de lives e DVDs.

Em julho, Gusttavo Lima escolheu o complexo para fazer a transmissão da live que serviu de aquecimento para a turnê do sertanejo nos Estados Unidos, com participação de Hungria Hip Hop e Zé Vaqueiro.

No último fim de semana, foi a vez da dupla Israel & Rodolffo, que teve uma das músicas mais tocadas de 2020, desembarcar na Maaya para a gravação do próximo DVD. As filmagens contaram com participação de Maiara & Maraísa, Juliette e Kevinho.

O local se tornou no queridinho dos artistas pela beleza do complexo montado às margens do Lago Paranoá. A inspiração da Casa Maaya é a cidade paradisíaca no México, Tulum. O projeto cenográfico tem a referência indígena e a conexão com a natureza, apresentando um trabalho artesanal com bambu e palhas.

Para além da beleza, o que chama a atenção na Casa Maaya é a segurança do espaço. Com grande parte da estrutura ao ar livre num espaço de aproximadamente 10 mil metros quadrados, os eventos realizados seguem os protocolos contra a Covid-19.

Casa Maaya

A Casa Maaya reúne operações gastronômicas, atividades esportivas no Lago Paranoá, quadras de beach tennis, piscina, beach club, SPA e área kids em um ambiente plural homogêneo.

O local funciona para sócios e não-sócios. Os não-sócios pagam um day use e os demais serviços à parte. De terça a quinta-feira, a entrada é gratuita. Às sextas, aos sábados (até as 15h) e aos domingos (até as 15h), o couvert é a partir de R$ 20. A partir das 16h no sábado e no domingo, é necessário garantir o ingresso antecipado para o Sunset. Os ingressos estão à venda em https://www.popingressos.com.br/eventos/.

Serviço

MAAYA

TR SCES Trecho 1, conjunto 17, Asa Sul – Brasília/DF, CEP: 70.200-001 – Ao lado do Rubaiyat

Funcionamento: Terça a sexta, das 12h à 2h. Sábado, das 12h às 15h. Domingo, das 12h às 2h. Reservas: 99858-6426.

@casamaaya