Carol Biazin revela seu lado sexy e poderoso em “Garota Infernal”

A cantora lança seu primeiro single do ano nesta quinta (27) em todos os aplicativos de música, com direito a clipe quente e psicodélico.

A ruiva começou 2022 com pé direito e apresenta sua primeira novidade do ano, nesta quinta-feira (27). Mostrando o porquê já é considerada um dos maiores nomes do pop nacional, a ruiva está lançando “Garota Infernal”, seu primeiro single do ano, que mistura Trap & Pop. A faixa estará disponível em todos os apps de música e no YouTube.

Mais madura, confiante e sexy, “Garota Infernal” fala sobre a história de um relacionamento aberto. Composta pela ruiva e produzida pelos ‘Los Brasileiros’, coletivo responsável pelo sucesso de nomes como Anitta, Ludmilla e Vitão, a canção foi concebida para sonorizar a abertura de um reality show de uma importante emissora de televisão, mas acabou sendo gravada pela cantora.

“Diferente de outras tantas que já lancei, essa canção não é autobiográfica. Na verdade, essa canção era para ser abertura de um importante reality show de pegação, mas acabei me apaixonando pela canção e resolvi lançar”, afirma Carol.

Influenciada por nomes como DOJA Cat & Nathy Peluso, Carol conta que o single é o ponto de partida para começar explorar suas intenções vocais, novas sonoridades e mostrar seu lado mais sexy.

“Já faz um tempo que quero explorar extensões vocais em minhas músicas, mostrar meu lado mais sexy e confiante. Aproveitei também para explorar novas sonoridades e misturar o Trap com POP. Me senti muito confortável em fazer isso a partir deste single”, revela a cantora.

O clipe foi dirigido por MIk Brutal – que já trabalhou com nomes como Marina Sena & Luisa Sonza – traz Biazin em uma faceta provocante e dona de si. Com uma linguagem TikTok, o vídeo traz a diva provocando várias personagens após serem enfeitiçadas por um chá alucinógeno em meio a ambientes psicodélicos. Beijo na boca é o que não falta na produção, que contou com ajuda da ruiva em sua roteirização.

“Esse é de longe um dos clipes que eu mais gosto. Tive a oportunidade de auxiliar na criação do roteiro e traz elementos visuais e um lado mais ‘autoconfiante’ que queria explorar faz tempo. Espero que meus fãs curtam tanto quanto eu”, comenta Carol.

Parceria com a Amazon Music:

O novo lançamento de Carol conta com o apoio institucional da Amazon Music, um dos aplicativos de música mais importantes e populares do mundo. “Garota Infernal” faz parte do projeto “Ecoando”, uma iniciativa proveniente do projeto internacional ‘BREAKTHROUGH’, ambos com o objetivo de fornecer a artistas emergentes mais chances de mostrar seu talento e expandir seu alcance com o apoio do app.

Apoio de personalidades

“Garota Infernal” ainda nem estreou, mas já conta com o apoio e a expectativa de diversas personalidades nas redes sociais. Através de sua conta oficial no Instagram, Carol Biazin postou um vídeo no qual Vitão, Bibi Tato, Laddynada, Lucas Montalvão, Sofia Santino, João Filipe, Yasmin Yassine, Duda Kropf & Caick (Ciclopin), aparecem com um card promocional com o nome do novo single da paranaense.

Sobre o futuro, Carol Biazin promete muitas músicas e surpresas. A diva contou que em breve fará um ‘camping’ de composição ao lado da TAG Music -escritório indicado ao Grammy Latino 2021 com Mulheres Não Choram’ de Ivete Sangalo & Emicida – e do coletivo Los Brasileiros – que também já trabalhou com nomes como o rapper Projota, Maneva e Luccas Carlos.

“Esse ano vai ser de muito trabalho. Além do DVD gravado em dezembro do ano passado e que deve sair neste ano, também faremos um camping de composição com os mais importantes nomes da música POP. Vamos reunir o máximo de produtores e compositores que conversem com o POP e o Trap para encontrarmos músicas para meu repertório. Devemos ter uns seis singles durante o ano”, finaliza.

Shows em São Paulo

Sempre conhecida por identificar tendências, a Rolling Stone Brasil atentou-se ao universo do pop rock, destacando expressões culturais, múltiplos artistas – e novas vozes do cenário da música brasileira. Não à toa, lançou o Novas Vozes em 2021, uma curadoria única que busca apresentar nomes potentes da cena nacional, que revolucionam a indústria musical.

Para continuar a celebração dos 15 anos de história e essa autêntica curadoria, em parceria com a Blue Note SP, a Rolling Stone Brasil traz a potência da música brasileira aos palcos da icônica casa paulistana localizada na Avenida Paulista.

Quem abre o cronograma de apresentações é a ruiva Carol Biazin, responsável pelo brilhante disco Beijo de Judas, lançado em 2021. O ‘Novas Vozes Rolling Stone Brasil Apresenta Carol Biazin’ acontece no dia 26 de janeiro de 2022 e marca apenas o início dessa história.

Acompanhada da banda, inteiramente formada por mulheres – Mariana Lima (guitarra); Lana Ferreira (baixo); Vivian Kuczynski (teclado e Vs); Camila Teixeira (bateria) -, Biazin (voz, violão e guitarra) apresenta o show Beijo de Judas em dois sets, que acontecem às 20h e às 22h30.

