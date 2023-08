Carlos Thurler lança o álbum “Divided” nesta sexta-feira (25)

Com 10 faixas, o “Divided” traz influências do rock alternativo dos anos 1990, com ênfase nas guitarras, contrabaixo e vocais

O músico brasiliense Carlos Thurler, residente há quatro anos em Toronto (Canadá), vai lançar, nesta sexta-feira (25), o álbum “Divided”, o primeiro da sua carreira solo.

O álbum foi gravado nos estúdios brasilienses Orbis e Audio Coletivo e no canadense Lynx Music. Com 10 faixas, o “Divided” traz influências do rock alternativo dos anos 1990, com ênfase nas guitarras, contrabaixo e vocais.

“As composições refletem quem eu sou e algumas sonoridades que me influenciaram desde muito jovem estão aqui. Portanto, essas músicas vêm de um lugar puro e muito pessoal”, conta Thurler. O artista já divulgou dois singles do álbum: “Divided”, que dá nome ao disco, e “Another Face”.

O álbum conta com os músicos brasileiros Caco Gonçalves e Tony Coutinho nas baterias, e Daniel Rodrigues no piano e órgão. Todas as faixas foram mixadas pelo renomado produtor inglês Chris Sheldon, cujo currículo inclui nomes de peso como Foo Fighters, Therapy?, Anthrax e Pixies, entre outros. A masterização ficou a cargo de Charlie Francis em Cardiff (País de Gales).

