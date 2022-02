“Cara na Cara” Diego & Arnaldo e Ávine Vinny se juntam na nova parceria

Intitulada “Cara na Cara”, uma parceria entre a dupla Diego & Arnaldo e o cantor Ávine Vinny. Mistura de sertanejo com forró

Mistura de sertanejo com forró, a música que chegou na noite desta quinta-feira (24), mostra a versatilidade dos artistas, que em seus trabalhos individuais experimentam diferentes gêneros e temáticas.

“Pagar de superada com esse texto falso/ Quero ouvir da sua boca que não sente nada/ Que num piscar de olhos você me esquece/ Cara na cara/ Pele na pele/ Olha nos meus olhos e diz que não sente mais falta/ Que esse coração aqui não te merece”, diz a letra da canção, composta por Davi Marques, Vittinho no Beat e Vitim Sanfoneiro.

A música vem na esteira de uma série de lançamentos de destaque da Casa Filtr, projeto idealizado pelo Filtr Brasil, plataforma de entretenimento da Sony Music. Abrindo as portas para mais uma temporada repleta de hits inéditos nas vozes de grandes nomes do sertanejo, forró e pagode

Confira!!!