Caos Lúdico fala de esperança e positividade em Novo Dia

Banda brasiliense de ska aposta em arranjos alegres e dançantes no primeiro single após o elogiado projeto ‘Caos em Casa’

A banda brasiliense de ska Caos Lúdico retorna com a inédita música ‘Novo Dia’, que chega às plataformas de streaming em 7 de outubro. É o primeiro lançamento após uma série de vídeos com participações de nomes nacionais e internacionais do estilo e apresentações em grandes festivais com transmissão on-line (Porão do Rock 2020 e Skarnaval 2021 no Hangar 110).

Ouça aqui:

‘Novo Dia’ é um ska contagiante, com arranjos alegres e dançantes, com melodias que flutuam entre o pop, reggae e o punk, típicas do gênero. Igualmente pulsante nesta nova canção é o trabalho do naipe de metais.

A música traz uma mensagem positiva de esperança e de renovação. Como conta o compositor e ‘Novo Dia’, o vocalista e guitarrista João Ramos, a música propõe uma reflexão em tempos difíceis de solidão, distanciamento social, perdas e angústia que estamos vivendo – tudo a partir de sonoridade e letra positiva.

“A banda traz para o público que todo desafio e toda paz são passageiros e para que tudo fique bem, teremos que lutar contra tudo que nos provoca. Temos que acreditar na nossa luta diária com a nossa própria identidade e ser fiel a nós mesmos, sem se importar com os padrões ou com as opiniões.”, destaca João.

E mais músicas inéditas já foram gravadas, com a promessa da banda em lançá-las entre o final de 2021 e começo de 2022, até chegar uma surpresa ainda maior para o mês de abril, a ser anunciada em breve!

Caos Lúdico e Clemente

Nome de peso da música nacional, Clemente, fundador do Inocentes e atualmente também na Plebe Rude, participou de um dos recém lançados vídeos de quarentena da Caos Lúdico – quem fez o pre-save de Novo Dia pode conferir!

Os brasilienses e Clemente tocaram juntos a clássica ‘A Message To You, Rudy’, da instituição britânica do ska mundial, The Specials.

O vídeo será liberado para o público em geral no IGTV da Caos Lúdico, no dia 14 de outubro.

Caos em Casa

O projeto de quarentena Caos em Casa juntou a banda com artistas internacionais e nacionais, como Nate Cohn da banda de ska Mustard Plug (EUA), Jenny Morrison da Tef London (EUA) e Nacho Martin do grupo Guantas (Brasil). Eles gravaram videos em formato collab, disponíveis no IGTV do instagram (clique aqui)

Ficha técnica de Novo Dia

Marcos Pagani (Orbis Estúdio) – Produção Musical, Mixagem, Masterização

Bruno Portella e Caos Lúdico – Arranjo de Metais

Rafael Farret (Ex-Bois de Gerião) – Teclado

Gregoree Júnior – Produção de Coro e Backing Vocal

Xtudo Obze – Capa e Lyric Vídeo do single

Pedro Lenehr – Edição de Vídeo do Caos Em Casa com Clemente Nascimento – Inocentes e Plebe Rude

GRV Produções – Distribuição

A banda

Formado em 2015, Caos Lúdico faz parte da cena musical de Brasília (DF). Influenciada principalmente pelo ska, reggae e rock, a banda conta com composições vibrantes e suas letras apresentam recortes do cotidiano com um discurso direto ecoando um som forte e contemporâneo.

A Caos Lúdico tem seis integrantes: João Ramos (Voz/Guitarra), Rafael Marreta (Baixo), Guilherme Wanke (Bateria), Haniel Tenório (Trompete), Felipe Andrade (Saxofone) e Luciano Batista (Trombone).

O grupo já tem um currículo de grandes feitos com shows importantes e boa exposição na mídia da música independente:

▪ Já fizeram parte de line-up de festivais consagrados de Brasília e de outras cidades, como Porão do Rock 2020 (Brasília), Festival Convoca (Brasília) e Go Skate Day (Brasília), Skarnaval 2021 no Hangar 110 (São Paulo), Cidade Rock (Goiânia) e se apresentam em shows de abertura para artistas de médio e grande porte, como: Molho Negro, Maskavo Roots, Chuva Negra, Nasi do IRA!

▪ Participaram de programas e entrevistas de rádios e blog, tais como 89FM Rádio Rock, Kiss FM, Rádio Cultura, Cult22, Rádio Transamérica, Rádio Nacional (RJ).

▪ Chegaram ao sétimo lugar do Top 200 Release Brazil Rock Chart do iTunes com o EP “Teoria do Lúdico” (2017) no dia do lançamento.

▪ Em 2018, foram indicados para concorrer na categoria “Artista Rock” no Prêmio Profissionais da Música.

▪ Fizeram parte da playlist “Ska/Ska Punk BR”, que reúne bandas brasileiras de Ska, e também foi divulgada pelo Programa Latino Ameriska, que reúne vários grupos de ska da América Latina.

▪ As músicas “Recordações”, “OK” e “Liberdade” também entraram em playlists das plataformas digitais, como Ska Brasil (Editorial Spotify), This Is Ska / Ska Punk BR (Hits Perdidos), Ska Punk WorldWide, The Sound of Brazilian Ska (The Sounds Of Spotify), Novo Rock Brasil (Mundo Independente), Playlist Skatapla (Skatapla).

Caos Lúdico na internet

instagram.com/caosludico

facebook.com/caosludicobsb