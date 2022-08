Cantora e compositora Tollendal lança “Pescador”

Em um mês, o clipe oficial da faixa ultrapassou 700 mil visualizações

A cantora e compositora Tollendal lançou recentemente o single “Pescador”. uma mistura de pop e mpb acústico. A música flerta com a Bahia e suas belezas. “Sob a luz do farol”, frase que abre o single, foi associada pela artista ao Farol de Itapuã, cenário paradisíaco que já inspirou artistas como Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes e Toquinho.

O clipe oficial de “Pescador” foi gravado em Goiânia, e o material complementar, em Salvador. “Conhecer o Farol de Itapuã foi emocionante. Me encantei com a cultura, culinária e gentileza de todos. Não tive muito tempo para aproveitar, afinal, estávamos trabalhando. Um dia pretendo voltar com mais calma”, afirma a cantora.

O vídeo foi ao ar no canal da Best Produções Artísticas há exatamente um mês e já conta com mais de 707 mil visualizações. Ouça “Pescador”: