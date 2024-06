Cantora de Brasília lança música sobre um “dorama” da vida real

“Conheci um sonhador/Fiz uma canção para eternizar o nosso amor/Prazer em te conhecer/espero que o destino me leve até você”. A história de um amor impossível, que viralizou nas redes, se transformou em música.

Quem conta a própria história é a cantora e compositora mineira “Tollendal”, radicada em Brasília. Ela viveu um relacionamento amoroso com o intercambista sul-coreano Jun Ho. O nome do rapaz (igual ao mês em português, junho) inspira o título da música.

Final feliz?

A história foi acompanhada nas redes. Eles estiveram num relacionamento que rendeu passagem por diversos estados brasileiros, programações culturais e experiências compartilhadas nas redes sociais que alcançaram mais de 3 milhões de pessoas.

Os dois se conheceram no Distrito Federal. Jun Ho, de 24 anos, saiu de Seul, na Coreia do Sul, para morar durante um ano no Brasil cumprindo agenda de intercâmbio em administração e estudos estrangeiros na Universidade de Brasília.

Pelo Brasil



Juntos, embarcaram em uma jornada única: desde cavalgar pela primeira vez até explorar uma tribo na Amazônia, passaram pelo Mercado Central de Belo Horizonte e exploraram a região dos lagos do Rio de Janeiro. Ele também teve o privilégio de provar diversas iguarias nacionais e conhecer a banda “Falamansa” em uma festa junina, entre outras experiências.



Assim como os protagonistas das produções audiovisuais dramáticas, os doramas, como são conhecidas as novelas no país asiático, o enredo de Tollendal e Jun Ho também ganhou torcida nas redes sociais alcançando mais de 5 milhões de impressões em vídeos.

Todos esses registros realizados de forma espontânea, chamaram atenção da plataforma de streaming “Netflix”.

A história virou música



A faixa “Junho” interpretada e escrita por Tollendal foi recentemente lançada pela Liboo/Virgin Music do grupo Universal Music. “É um pop latino, com referências de reggaeton, vocal suave e envolvente, que narra parte da história vivida por Jun Ho e Mariana Tollendal no Brasil.



“Sempre consumi reggaeton, amapiano, afro beats etc. Esse estilo musical toca no meu carro/fone de ouvido no cotidiano. Me deixa feliz e traz inspiração. Sempre quis fazer algo do gênero, mas ainda não tinha encontrado uma boa oportunidade. Foi então que decidi homenagear Jun Ho, com quem vivi uma história linda e que ficará marcada”, diz a cantora Tollendal.