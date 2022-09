Cantor goiano está no Grammy Latino

Com o disco “Aos Pares” na lista dos pré-selecionados, Ecio Duarte é um dos indicados da categoria “Revelação”

Fernanda Martins

O Grammy Latino, célebre por reconhecer mundialmente talentos da música, poderá premiar, nesta edição, um cantor e compositor da região Centro-Oeste. O músico goiano Ecio Duarte está entre os 228 pré-selecionados na categoria “Best New Artists” (Melhor Artista Revelação) do prêmio, ao lado de outros nomes da música brasileira, como a ex-BBB Juliette. Amanhã, a academia do Grammy anuncia os seis semifinalistas da premiação. Quem estiver na lista poderá ir à cerimônia da grande final, em Los Angeles, que acontece em novembro deste ano.

O álbum que o compositor inscreveu na disputa leva o nome de “Aos pares”. “Foi um projeto que veio acontecendo durante a pandemia, quando me dediquei mais tempo à música, e decidi convidar grandes amigos para participar”, conta. Artistas goianos que já escreveram uma longa e rica trajetória na música brasileira, como Nasr Chaul, Marcelo Barra, Gustavo Veiga, Maria Eugênia e João Caetano, emprestam o talento para o projeto. Outros nomes como Paulinho Pedra Azul e a cantora espanhola Claudia Perramon integram o álbum. Toda a musicalidade de “Aos pares” ainda foi enriquecida com os arranjos do maestro Pedro Ferreira, que inclusive já foi duas vezes indicado ao Grammy Latino por produções feitas para o cantor Alexandre Pires.

“Foi ele (Pedro) que tomou a iniciativa de inscrever o álbum no Grammy. Quando ele falou, eu topei mas não acreditei muito que iríamos para a lista dos pré-selecionados, não pela qualidade do trabalho, que particularmente gostamos muito, mas pelo nível da competição e pela quantidade de candidatos”, comenta Ecio, que após a divulgação da lista dos pré-selecionados vive dias de euforia com a conquista. Vale lembrar que, neste ano, o prêmio recebeu mais de 24 mil inscrições.

Mais sobre o artista

Ecio Duarte é natural de Buriti Alegre, cidade que fica a 200 quilômetros de Goiânia (GO). Foi aos 4 anos de idade que ele teve os primeiros contatos com a música, incentivado pelo pai, que comandava um programa na rádio da cidade. Também com apoio do pai, ele aprendeu a tocar violão ainda aos 9 anos. Na década de 80, enquanto cursava Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília (UnB), o dom musical falou mais alto e ele trancou o curso para se dedicar à carreira artística.

Durante quase dez anos, Ecio viveu intensamente essa paixão pela música, quatro deles integrando a banda country Tenesse. Depois da separação da banda, retomou os estudos e abraçou outra paixão: a vida acadêmica. Fez mestrado e doutorado, tornou-se professor no Instituto Federal de Goiás (IFG) e assumiu cargos de gestão da instituição.

A volta à música foi na pandemia, quando produziu o disco “Aos pares”. O projeto está disponível em todas as plataformas de streaming, como Youtube, Spotify, Deezer, Apple Music e Tidal.