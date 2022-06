Cantor brasiliense conquista mais de 200 mil views com o divertido clipe “Recaída da Minha Vida”

Com uma pegada da sofrência já conhecida no gênero do sertanejo, Piettro canta sobre as adversidades de um casal

O cantor brasiliense Piettro lançou, no início de junho, seu mais novo trabalho, intitulado “Recaída da Minha Vida”. O clipe, que já passou de 200 mil visualizações no YouTube, conta a história de um casal que passa por altos e baixos.

O projeto foi construído da forma mais brasileira possível, afirma o cantor. A faixa reúne diferentes melodias e conquista o público pela abordagem da sofrência já conhecida no sertanejo. No clipe, a história se passa no meio de uma festa junina e conta a história de um casal que faz a cerimônia de casamento durante as festividades.

Ouça “Recaída da Minha Vida”:

A música foi composta pelo próprio Piettro em parceria com Bia Marques e Mateus Melo, do estúdio 48k. A direção ficou por conta de Tiago Nascimento. O clipe ainda conta com as participações de Luíza Lapa, Vinicius Meneguzzi, Daniel Toro, Bruna Medeiros, Renan Franco e Ariadna Arantes.

Foto: Rafael Marques

Um pouquinho sobre Piettro

O brasiliense Piettro, que já tem 18 produções independentes lançadas, misturando os gêneros pop com uma proposta mais latina e eletrônica, usa a música para se expressar. Seus trabalhos falam sobre amor, sensualidade e questões relacionadas à comunidade LGBTQIA+. O cantor já possui mais de 8 milhões de views no YouTube e mais de 42 mil inscritos, com parcerias com diversos artistas como OXa e Fontana.