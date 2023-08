Canto da Primavera Kids começa fase de preparação para concurso

Oficinas iniciam nesta terça-feira (29/08) e serão ministradas pela cantora e compositora Sabah Moraes; apresentações ocorrem de 13 a 17 de setembro

Os 59 cantores mirins e adolescentes inscritos na segunda edição do Canto da Primavera Kids começam, nesta terça-feira (29/08), a fase de preparação para as apresentações, marcadas para os dias 13 a 17 de setembro, em Pirenópolis. Os menores participam de oficinas de canto com a cantora e compositora Sabah Moraes. A formação tem duração de quatro dias.

O evento possui duas categorias: a primeira para artistas de quatro a oito anos e a segunda para jovens de nove a 14 anos. Todos moram e estudam no município. Após as oficinas, os inscritos também farão ensaios supervisionados até o início do concurso. O Canto Kids prevê diversas eliminatórias e a grande final será no dia 17 de setembro.

Uma premiação no valor de R$ 18 mil será distribuída entre os três primeiros colocados nas duas categorias. Para os vencedores em primeiro, segundo e terceiro lugar, a quantia será de R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

Programação

Promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG) e parcerias da Secretaria de Estado da Retomada, Goiás Social e Prefeitura de Pirenópolis, o festival antecede o tradicional Canto da Primavera, que este ano será realizado entre os dias 19 e 24 de setembro. Estão confirmados shows com Zeca Baleiro, Banda Maneva e Almir Sater.