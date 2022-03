Cabaré anuncia show em Brasília com Leonardo e Bruno & Marrone

Apresentação será em 11 de junho, na Arena BRB, antigo Mané Garrincha. Venda de ingressos começa na próxima terça-feira, 22 de março, pelo site e app da Sympla

Após o anúncio do cantor Leonardo comunicando o retorno da turnê Cabaré, uma das primeiras cidades confirmadas para receber o projeto é Brasília. A apresentação está marcada para 11 de junho, na Arena BRB (antigo Mané Garrincha).

A novidade do Cabaré agora é a parceria de Leonardo com a dupla sertaneja Bruno & Marrone. Repaginada, as apresentações contam com um cenário grandioso e painéis de led. O repertório será composto por músicas sertanejas que marcaram a carreira dos cantores, além de canções escolhidas exclusivamente para essa parceria

A venda dos ingressos começa na próxima terça-feira (22), pelo site e App do Sympla. O público poderá escolher entre três setores: arquibancada inferior/cadeiras (R$ 70); frente palco (R$ 120); e camarote Cafe de La Musique (R$ 200). Os valores são referentes ao primeiro lote e estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Importante

Para acesso ao evento é obrigatório a apresentação do cartão de vacina com as duas doses ou dose única da vacina contra o coronavírus.

Serviço

Cabaré com Leonardo e Bruno & Marrone

Onde: Arena BRB, antigo Mané Garrincha (Eixo Monumental)

Quando: sábado, 11 de junho

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site o app do Sympla, a partir de R$ 70, mediante a doação de 1kg de alimento

Para mais informações: @cabare