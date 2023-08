Bruce Springsteen adia dois shows de sua turnê nos EUA devido a doença

O próximo show de Springsteen deve acontecer no próximo dia 24, em Foxborough, no Estado de Massachusetts

Bruce Springsteen anunciou que irá adiar dois shows de sua turnê nos EUA devido ao seu estado de saúde. O cantor está doente e compartilhou a informação nas redes sociais nesta quarta-feira, 16. No comunicado, a equipe do artista não deu mais detalhes sobre seu estado de saúde. Os shows adiados aconteceriam na Filadélfia, nos dias 16 e 18 de agosto.

“Devido a Bruce Springsteen ter adoecido, seus shows com a ‘E Street Band’ no Citizens Bank Park, na Filadélfia, nos dias 16 e 18 de agosto, foram adiados. Estamos trabalhando para reagendar as datas, portanto, guarde seus ingressos, pois eles serão válidos para os shows remarcados”, afirmou a nota.

O próximo show de Springsteen deve acontecer no próximo dia 24, em Foxborough, no Estado de Massachusetts. Segundo a revista Variety, essa é a terceira vez neste mesmo ano que Bruce precisa desmarcar ou cancelar uma apresentação devido a problemas de saúde, seja dele ou da banda.

Estadão Conteúdo