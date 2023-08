Brocasito anuncia o single “Passarinhos”, no subgênero Trap Plugg

“Passarinhos” representa a próxima etapa da jornada musical do artista

Brocasito, artista em ascensão no cenário do Plugg, subgênero do trap, acaba de lançar seu mais recente single intitulado “Passarinhos”. A faixa está disponível em todas as plataformas de streaming, via ONErpm, acompanhado de um videoclipe no canal da produtora Breeze:

Brocasito ganhou destaque com lançamentos anteriores, incluindo faixas populares como “Pimp Talk”, “Bye Bye Bird” e “Tudo Normal”. O novo single, “Passarinhos”, representa a próxima etapa da jornada musical do artista, que almeja não só continuar impressionando seus seguidores como atrair novos ouvintes.

Nascido em Juazeiro, Bahia, Brocasito, que teve uma infância modesta, encontrou seu chamado musical desde jovem, começando sua jornada cantando na igreja local. Aos 16 anos, ele começou a lançar suas músicas de forma independente, utilizando recursos limitados, como seu próprio celular para gravação. Sua dedicação e estilo único chamaram a atenção, resultando em uma base sólida de fãs e mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais.

Com “Passarinhos”, Brocasito busca elevar ainda mais o padrão que o estabeleceu como figura proeminente no cenário do Plugg. Sua habilidade em combinar letras distintas com um estilo marcante vem sendo a principal ferramenta para alcançar o público.

Ouça “Passarinhos” nas plataformas digitais

Suas músicas, incluindo sucessos como “Dope”, “Ilusão”, “Tantos Planos” e “Bands & P90”, acumularam mais de 10 milhões de acessos em diversas plataformas de streaming. Seu papel como um protagonista do Plugg no Brasil é reforçado por suas colaborações com artistas locais e internacionais.