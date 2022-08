Britney Spears e Elton John vão estar juntos em um feat

Segundo a revista Variety, não existem muitas informações sobre o novo single

Britney Spears, 40, e Elton John, 75, estão confirmadíssimos em um feat. A dupla gravou uma música recentemente em um estúdio em Los Angeles, Estados Unidos, e nos próximos dias a canção chamada “Hold Me Closer” será lançada no mundo. Os representantes dos dois cantores fizeram o anúncio nesta segunda-feira (8).

Segundo a revista Variety, não existem muitas informações sobre o novo single. A única coisa até agora divulgada foi uma arte com o título da música e uma rosa (representando Britney) e um foguete (representando Elton John) na imagem.

O mais recente sucesso do cantor britânico é “Cold, Cold Heart”, uma mistura dos hits “Rocket Man” e “Sacrifice” cantado com Dua Lipa. A nova parceria de Elton com Britney Spears marca o retorno da cantora à música após o fim de sua tutela, em novembro de 2021.

O pai da cantora, Jamie Spears, ocupava o cargo de tutor da filha desde 2008, controlando a vida pessoal e profissional da artista. “Hold Me Closer” é primeiro trabalho de Britney desde o álbum “Glory”, de 2016 e será um um remake do sucesso “Tiny Dancer”, lançado por Elton John em 1971.